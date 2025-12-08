南市文化局包場電影大濛特別放映，邀金馬美術王誌成分享幕後創作，藉此支持於鹽水岸內影視基地完成拍攝的國片。（記者李嘉祥攝）

▲南市文化局包場電影大濛特別放映，邀金馬美術王誌成分享幕後創作，藉此支持於鹽水岸內影視基地完成拍攝的國片。（記者李嘉祥攝）

為支持於鹽水岸內影視基地完成拍攝的國片，並向在拍攝期間協助的各局處單位及鹽水在地居民表達感謝，臺南市政府文化局特於南紡購物中心威秀影城舉辦電影「大濛」包場特別放映活動，邀請該片美術指導、金馬獎常勝軍王誌成（頭哥）至現場與觀眾進行映前交流分享，以第一線視角揭開影視美術創作的幕後故事。

「大濛」劇組自籌備階段便獲鹽水岸內影視基地全力協拍，主場景於基地搭建與拍攝，作業期長達4個月；劇組拍攝期間大量運用當地人力、場景與資源，不僅促進住宿、餐飲、小型商家營收，更帶動鹽水地區影視觀光風氣，使地方經濟與人流獲得實質挹注。

王誌成分享於岸內影視基地搭建主要場景的思考脈絡，包括空間分區、構圖計畫、道具陳設等細節如何共同形塑劇中氛圍，以及在短時間內打造具時代感的關鍵場景所面對的挑戰；現場觀眾反應熱烈，透過頭哥深入淺出講解，更加理解影視美術的重要性，也看見臺南扎實的拍片能量。

文化局長黃雅玲表示，岸內影視基地成立後已成為國片與戲劇拍攝重要基地，無論在搭景技術、專業協拍及場景量能等皆深獲肯定；「大濛」於基地搭建大規模場景，完整展現臺南於影視產業專業度與硬體支援實力，使臺灣在地故事透過影像更具生命力；此次包場放映不僅是支持在地拍片成果，更是回饋與共享的城市合作慶典，希望讓更多市民了解影視產業對城市文化扎根與能量提升。

黃雅玲局長強調，「大濛」不只是電影，而是臺南與創作團隊共同完成的作品，感謝所有協助人員、局處及鹽水在地居民，未來岸內影視基地會持續提升硬體建設與專業協拍服務，希望吸引更多國內外優質劇組來臺南說故事，也會持續推動影視友善政策，提升拍攝環境與產業競爭力，打造臺南成為兼具文化深度與影視產業發展的國際影視友善城市。