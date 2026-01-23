南市文化局召開岸內影視基地工程建設內容說明會 邀優良廠商參與加速建設

南市文化局邀綜營造業、室內設計裝修業、景觀工程業、建築師公會參與岸內影視基地工程建設內容說明會，藉交流提高業界參與採購案意願。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府「岸內影視基地」坐落於鹽水區，是台灣首座由中央與地方政府合作發展的國家級影視基地，透過「搭景拍片團隊徵選計畫」補助，自107年劇組進場拍攝借用，陸續已有《斯卡羅》、《嘉慶君遊台灣》、《牛車來去》、《星空下的黑潮島嶼》、《大濛》等團隊至岸內影視基地拍攝並獲得佳績。

南市文化局去年11月邀立委、議員、區公所、各級學校校長、台糖公司、市府各局處等相關單位參觀岸內影視基地建設成果，期望岸內影視基地建設與地方發展更能密切結合並擴大效應外溢效果；今年1月23日再邀請邀請綜營造業、室內設計裝修業、景觀工程業、建築師公會等業者參與「岸內影視基地工程建設內容說明會」，計有13組各領域業者專家共計21人參與，期望藉由交流提高業界參與採購案意願，加速影視基地建設。

文化局首先介紹岸內影視基地政策緣由、目前建設成果、場景工程營造類型，基地場景建設技術小組李明澤建築師事務所介紹場景搭建的模組式景片組構系統、工程技術、工法材料不同時期演化特色、新建多功能庫房等，最後實地勘察時代場景工程，清代漢人市街、車站廣場區、主要大街區、牌樓厝區、木造街屋區等區。

與會人士現地參訪中，對景片如何作舊不能太新穎、如何保持彈性提供不同劇劇組景片改造、景片建築如何抵抗岸內影視基地12至17級強風、新式水溝如何隱藏在舊水溝之下以符合作舊要求、如何利用糖廠倉庫基座往上建構人工地盤等皆津津有味提出專業討論，文化局也將業者回應意見納入未來發展、採購發包策略修正參考。

文化局表示，岸內影視基地利用「岸內糖廠」81年關廠後閒置空間興建，中央與地方均定位為「國家級影視基地」，場景建置以「臺灣史」場景為主要特色，自107至113年先獲文化部「前瞻計畫」支持投入6.1億元，市府再提出114至117年第二階段發展計畫，獲行政院公共建設計畫核定投入16億800萬元。

文化局進一步說明，二階工程目前已完成糖廠大門中軸線景觀大道及廣場修繕、原台糖行政大樓2棟、倉庫4棟修繕，分別作為文化局岸內辦公室、劇組臨時辦公室、會議廳、室內場景搭設倉庫、道具庫房、鹽水地區環境演員訓練教室等、片場區已完成局部都市型廣場結構體、車站主體、榮町等西式屋舍計6棟，正繼續進行主要大街長度延伸6棟，及背面戰後初期建築景片建置；預計今年開始進行「牌樓厝區」鄉鎮型街景片12棟建設，及山城聚落型「木木造街屋區」人工地盤建設，以利118年正式開園經營。

文化局長黃雅玲指出，岸內影視基地營運期間已累計服務劇組人數計5萬2978人，參訪人數計3萬8578人，為地方至少創造2.1億元以上的經濟效益；劇組前置作業需採購搭景材料、道具、服裝、設備租用，以及大量木工、泥做、水電師傅等場景建置人力，文化局去年首次開辦環境演員培訓工作坊，提供在地居民就業機會、餐飲住宿、交通移動等服務業需求。

黃雅玲局長強調，岸內影視基地不僅是硬體設施的建置，更是國家級影視產業政策在地方的具體實踐，肩負活化在地、帶動區域發展、並為國內影視工作者提供最優質創作環境的使命，中央與地方以開放的態度與前瞻的視野，為臺灣影視產業築夢踏實；基地建設需大量優良營造業、室內設計業、土木包工商業、景觀工程業、專家學者、影視劇組、美術設計、道具服裝管理、土地規劃、促參開發等專業人員多面向參與軟硬體建設，市府積極展開各項土地開發、營運管理、景片營建、景觀縫合、建物修繕等採購案，歡迎各界專業者參與岸內影視基地建設及提供建議，也會持續優化影視基地專業服務機能，創造地方與影視共榮典範。