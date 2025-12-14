南市文化局呼籲共同維護府城雕塑

▲巷仔Niau不只是藝術作品，更像是陪伴街區、為城市說故事的小小導覽員。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府文化局舉辦《一起府城‧打開大街》活動中，特別打造七隻以府城古地名為題的「巷仔Niau」意象雕塑，分別設置於大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井及大東門等地。作品結合藝術創作與地方記憶，自亮相以來，成為街區中引人駐足的可愛風景，也吸引許多家庭在散步、拍照之餘，認識府城地名背後的歷史故事。

文化局近日陸續接獲民眾反映，部分巷仔Niau因不慎碰撞而出現損傷，亦有個別作品的古地名黃銅示意牌遭取走而缺件。文化局說明，巷仔Niau是藝術家與地方共同協力完成的公共藝術，不僅造型討喜，更肩負傳遞城市記憶的重要角色；每一塊黃銅牌，皆代表著一段府城獨有的歷史語彙與空間記憶。市府也溫馨呼籲，期盼大家以溫柔的方式對待這些作品，「愛貓，也愛牠們所在的街角」。

文化局長黃雅玲呼籲，巷仔Niau所承載的是數百年累積而成的街區記憶，邀請市民朋友在欣賞作品的同時，也一同成為公共藝術的守護者，不觸碰、不攀爬、不移除構件，讓作品能以最完整的樣貌，若民眾發現巷仔Niau雕塑受損或黃銅示意牌遺失，歡迎主動與文化局聯繫，透過市民與政府攜手合作，共同守護這些屬於府城的美麗街角風景。