南市文化局攜手雞屎藤舞蹈劇場辦囡仔文化體驗營

▲雞屎藤舞蹈劇場帶領青銀族群完成環境劇場工作坊後，另針對8至12歲兒童規劃的囡仔文化體驗營，帶兒童用身體認識家鄉。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府文化局與雞屎藤舞蹈劇場共同規劃一系列「溪北之南文化體驗與演出計畫」，12月甫完成「溪北風景線－環境劇場工作坊」聚焦15歲以上青少年及銀齡族群參與，接著今年2月將再推出「溪北探險隊－給囡仔的文化體驗營」。持續落實文化體驗教育，培養孩子們對自己居住城市的感知力與創作力。

文化局表示，「溪北探險隊－給囡仔的文化體驗營」是特別為兒童量身打造的營隊，預定2月10至11日於新營文化中心4樓演講室辦理，課程以新營、柳營一帶的歷史風土為核心，結合走讀、身體創作與故事劇場，預定1月10日中午12時開放線上報名，歡迎8至12歲的孩童踴躍參與，化身小小探險家，從遊戲與表演中重新認識自己生活的城市。

文化局指出，給囡仔的文化體驗營以「文化生活×身體創造×藝術啟蒙」為核心概念，課程內容涵蓋囡仔版宋江陣、老城走讀、地方故事劇場創作等單元，引導孩子在行動與想像中感受溪北地區的歷史紋理與人文記憶，期透過遊戲與故事創作，讓藝術教育向下扎根，持續擴展溪北之南的文化行動版圖；該體驗營名額有限，歡迎把握機會，詳情可上新營文化中心官網查詢或洽雞屎藤舞蹈劇場。