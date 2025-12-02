南市文化局新聲代巡演ing鹽水壓軸登場 吳志寧獻唱

南市文化局主辦的「新聲代」系列活動最終場邀知名創作歌手吳志寧於鹽水赤兔製造所壓軸獻唱。（文化局提供、記者李嘉祥翻攝）

▲南市文化局主辦的「新聲代」系列活動最終場邀知名創作歌手吳志寧於鹽水赤兔製造所壓軸獻唱。（文化局提供、記者李嘉祥翻攝）

臺南市文化局新營文化中心主辦的「2025新聲代．巡演ing」音樂系列活動即將進入尾聲，最終場將於12月6日下午3時在鹽水「赤兔製造所」登場；壓軸場次邀集文學與音樂才華於一身的創作歌手吳志寧演出，活動全程免費入場，市長黃偉哲歡迎舊雨新知把握機會參加。

文化局表示，獨立音樂人吳志寧成長於農村，從小即與土地建立深厚連結，除耳濡目染母親所播放的西方民謠外，更深受父親、知名詩人吳晟的影響，在創作中大量融入鄉土記憶、社會關懷與個人情感，音樂作品質樸細膩，展現他對生活的敏銳觀察；延續家庭音樂薰陶與文學脈絡，吳志寧將父親的詩作譜成歌曲，製作甜蜜的負荷、野餐及他還年輕等詩歌專輯，以音樂延伸文學力量與溫度，亦與知名創作歌手黃玠組成「929樂團」，以溫暖且具有敘事感的嗓音獲得廣大樂迷青睞。

文化局指出，，「2025新聲代．巡演ing」全年以6場次音樂會串連大溪北地區多處藝文空間，邀集新生代創作歌手與知名獨立樂團演出，為地方開創出具代表性的新世代音樂文化交流平台；最終場邀請到知名創作歌手「吳志寧」於鹽水赤兔製造所獻唱，其以溫柔卻堅定的音樂風格見長，作品真摯而純粹，此次將為臺南鄉親帶來燈塔、我是為你唱及全心全意愛你等多首代表作，期待在歲末時節以歌聲點亮聽眾心底的微光，歡迎市民與樂迷走進現場，近距離感受新聲代巡演LIVE演出的獨特魅力，共為今年冬季譜寫出最美好的音樂詩篇。