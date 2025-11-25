南市文化局藝術進區前進偏鄉左鎮 明華園劇團精彩大戲吸睛

南市文化局藝術進區邀明華園劇團前進左鎮演出精彩大戲，左鎮區長李燿州也出席與親子一起欣賞。（記者李嘉祥攝）

▲南市文化局藝術進區邀明華園劇團前進左鎮演出精彩大戲，左鎮區長李燿州也出席與親子一起欣賞。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府文化局主辦的「藝術進區」計劃今年已邁入第15年，對於文化資源缺乏的山區而言，是一個很重要的活動，今年邀請知名劇團明華園於左鎮國小演出「薛丁山傳奇」，精彩戲劇吸引親子來欣賞，左鎮區長李燿州也到場欣賞，與居民一起同樂。

明華園戲劇總團創立於1929 年，至今已96歲，歷經歌仔戲發展的興衰浮沈，以親切活潑表演方式、狂野亮麗的舞台色彩及活潑奔放的演出形態，呼應時代脈動的戲劇內涵，讓來自草根的歌仔戲，從外台登上國家藝術殿堂，成功使瀕臨沒落的歌仔戲藝術，化身現今最有群眾魅力的文化創意產業。

以打造「東方音樂劇」為目標的明華園總團，讓臺灣歌仔戲向世界發聲，足跡遍及全球五大洲，驚豔國際舞台；此次帶來的「薛丁山傳奇」戲碼，由明華園總團改編，藉助家喻戶曉的演義戲曲人物薛丁山遭遇來表現心靈上的缺陷往往比肉體上的缺陷更具破壞性，唯有心靈的維修，才能成就堂正坦蕩的君子。

為鼓勵民眾參與表演藝術活動及提供更為友善的藝文環境，藝術進區於現場協助民眾加入臺南藝友會員系統，並贈送小禮物；今年活動現場填問卷還可兌換貼紙，集滿不同場次貼紙兩張可兌換書籤，集滿三張可兌換春聯斗方一張。

左鎮區長李燿州表示，偏鄉地區居民距離演藝廳較遠，參與文化活動的機會較少，感謝文化局每年舉辦「藝術進區」活動，將豐富的藝文饗宴帶進偏鄉，為當地民眾提供寶貴的文化體驗，也增加親子共同欣賞藝文溫暖時光。