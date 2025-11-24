南市文化局辦理岸內影視基地參訪暨座談會 凝聚共識創造地方與影視共榮新典範

南市文化局辦理岸內影視基地參訪暨座談會，邀民代、公所、學校、台糖、市府各局處實勘岸內影視基地目前建設成果 。（記者李嘉祥攝）

坐落於臺南市鹽水區的「岸內影視基地」，是台灣首座由中央與地方政府合作發展的影視基地，為強化中央、地方、影視產業三方政策溝通與實務交流，市府特舉辦「2025岸內影視基地參訪暨座談會」，文化局向立委、議員及鄰近各區公所、各級學校校長、台糖公司、市府各局處等相關單位簡報岸內影視基地目前建設成果，並實地現勘劇辦、媒體採訪室、道具工坊、室內攝影棚等各時代場景與後場空間，深度展現岸內影視基地在促進在地發展與推動臺灣影視產業升級成果。

鹽水岸內影視基地發展計畫自107年至113年獲文化部前瞻計畫大力支持，中央與地方共投入6.1億元，將閒置的岸內糖廠活化改造為國家級影視基地，6年多來產製出多部膾炙人口的影視作品，成為孕育臺灣故事的重要推手；為使岸內影視基地更臻完備，臺南市政府再提出114年至117年第二階段計畫，獲行政院核定公建計畫總經費16億800萬元，其中中央補助款11億2500萬元，地方配合款4億8290萬元，累積至今已協拍34部作品，包括已上映的《斯卡羅》、《嘉慶君遊台灣》、《牛車來去》、《火車來去》、《星空下的黑潮島嶼》等，以及即將上檔的《大濛》、《1977年的那一張照片》等電影，明年也將有諸多岸內好戲與民眾見面。

市長黃偉哲表示，岸內影視基地不僅是硬體設施的建置，更是國家級影視產業政策在地方的具體實踐，肩負活化在地、帶動區域發展、並為國內影視工作者提供最優質創作環境的使命，透過座談會也再次見證中央與地方共同以開放的態度與前瞻的視野，為臺灣影視產業築夢踏實。

岸內影視基地金鐘強棒不斷，從《斯卡羅》、《嘉慶君遊台灣》、《牛車來去》到今年入圍金鐘獎戲劇類達16項的《星空下的黑潮島嶼》，可謂劇組金鐘寶地；導演陳玉勳執導、集結臺灣優秀影視團隊打造的電影《大濛》也於金馬獎中奪下「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳劇情片」四項大獎以及會外賽「觀眾票選獎」，該劇組獲南市文化局「112至113年度岸內影視基地搭景拍片團隊徵選計畫」補助，於岸內影視基地搭景拍攝，市府與劇組密切協作，無論場景需求或行政支援皆保持緊密聯繫，使作品順利完成。

文化局指出，為支持優秀影視作品，電影上映期間將主動包場邀請市民觀賞，此舉不僅是鼓勵作品本身，希望讓更多觀眾感受臺灣電影的深厚能量，同時也向努力不懈的影視工作者致敬，並期盼持續營造友善的拍片城市，吸引更多團隊來臺南創作。

文化局進一步說明，岸內影視基地營運期間，累計服務劇組人數計51908人，劇組正式拍攝前置作業時需採購搭景材料、道具、服裝及設備租用，以及大量木工、泥做、水電師傅等專業人力，拍攝期間劇組大隊人馬進駐基地拍片時更需大量招募環境演員，文化局為此今年特首次開辦環境演員培訓工作坊，提供劇組更完善的服務，也為在地居民帶來更多就業機會，影視拍攝帶動了周邊餐飲、住宿、交通等服務業的需求；在拍攝完成後，基地配合劇組上映規畫行銷宣傳活動、產學合作及基地行銷推廣等開放活動所帶來的觀光參訪人數計38578人；未計算個人薪資所得收入，僅就促進在地經濟活絡部分，保守估計至少為地方創造了超過2.1億元經濟效益。

文化局指出，「岸內影視基地」定位以「發展影視產業製片機能」為主、推廣「影視體驗」為輔，對外開放參觀以不影響劇組拍攝及工程進度為前提，配合劇組行銷宣傳，辦理短期開放參觀活動；今年丹娜絲颱風16級強陣風造成基地內大量景片損壞拆除，然時代場景中的鋼構骨架皆完好無損且安全無虞，可提供劇組繼續搭設景片進行拍攝，目前基地內最新場景為韓戰戰俘營及醫療場景，已有多個劇組排隊等待申請，足見岸內影視基地多元而豐富的拍攝內容，未來也會持續提升優化影視基地專業服務機能，服務更多國內外的劇組，期能創造地方與影視共榮的新典範。