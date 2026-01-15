南市新任副市長姜淋煌及副秘書長林榮川宣誓就職 齊心協力強化市政基礎

南市長黃偉哲主持新任副市長姜淋煌宣誓就職儀式，期許三位副市長與秘書長及三位副秘書長齊心協力強化市政基礎。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲主持新任副市長姜淋煌宣誓就職儀式，期許三位副市長與秘書長及三位副秘書長齊心協力強化市政基礎。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府於市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職儀式，副秘書長林榮川也於同日新任就職；市長黃偉哲擔任監誓人，勉勵上任後持續發揮所長，也期許三位副市長、秘書長以及三位副秘書長等府層同仁，同心協力強化市政治理基礎，回應市民期待。

黃偉哲市長表示，此次人事發布是因應地方制度法修正後新規定，各直轄市新增一位副市長及一位副秘書長；從歷任市長到目前，臺南城市發展有很大的蛻變，面對國內及國際競爭的重要轉捩點，希望能持續領先；新上任的人選均經過審慎考量人選歷練與專長，期盼透過適才適所，為城市規模擴大、國際競爭合作與市政治理挑戰做出重要布局。

南市人事處指出，新任副市長姜淋煌長期深耕地方行政體系，歷練完整，於民政及地方自治工作累積深厚實務經驗，對基層脈動與制度運作具高度掌握。在統籌跨局處協調上可迅速發揮即戰力，為市府團隊提供穩定而可靠的支撐；新任副秘書長林榮川則具備都市規劃、水利工程及產業發展等跨域行政經驗，歷任中央與地方多項重要職務，對大型計畫推動與跨局處整合嫻熟，有助於強化建設政策整合、進度掌握與溝通協調的效率。