南市新任及卸任家長會長感恩聯誼會溪南場登場 感謝各學校及家長會為教育付出

南市114年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會溪南場登場，市長黃偉哲、教育局長鄭新輝感謝各學校及家長會為教育付出。（記者李嘉祥攝）

▲南市114年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會溪南場登場，市長黃偉哲、教育局長鄭新輝感謝各學校及家長會為教育付出。（記者李嘉祥攝）

臺南市公私立中小學114學年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會溪南場於大灣高中活動中心登場，共計有159所公私立高中職、國中小113及114學年度家長會長、校長、家長會總幹事等數百人與會，其中54所學校家長會長順利連任；市長黃偉哲向新任家長會長表達祝賀，也感謝卸任家長會長為教育無私付出。

廣告 廣告

黃偉哲市長感謝校長及教師團隊合作為學生打造優質的教育學習環境，讓孩子無論在課業、品格、閱讀、科技競爭力等面向都能站上全國及國際舞台，期盼未來在六都評比及各項客觀指標中，臺南能繼續名列前茅。

黃偉哲市長表示，市府持續投注資源提升教育品質，今年沙崙國際高中完成改制，成為全台首創K-12公立學校；善化蓮潭國中小國中部校舍完工啟用，象徵臺南教育體系朝國際化與多元發展邁出關鍵一步；市府也持續打造安全的通學環境，爭取近13億元經費改善102所學校通學路網；公共化幼兒園也持續擴增，114學年度有5所新園啟用，協助家長減輕育兒壓力。

教育局長鄭新輝指出，在親師長及學生共同努力下，臺南教育成果屢創佳績，健康促進學校計畫四連霸榮獲卓越縣市獎、海洋教育推手獎六連霸榮獲地方政府獎、校園資訊基礎環境11連霸獲評特優，樂齡學習推動也獲評特優；學校團隊榮獲70項以上全國第一，4校榮獲教育部教學卓越獎、4校榮獲閱讀磐石獎； 5G新科技示範學校計畫16校奪22獎，六都之冠；《食力》2025「食育力城市大調查」獲「教育與文化構面全國第一」。