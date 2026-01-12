南市新化地政下鄉服務 重測換狀、防詐服務一次到位





臺南市新市區崙子頂、番仔寮部分地區近期完成地籍圖重測，新化地政事務所主任陳聖智特帶領團隊前往新市區三里聯合活動中心，現場受理「地籍圖重測換發權利書狀」及推廣「地政異動即時通」等服務，讓當地居民免去請假及奔波，就近完成辦理地政業務，以保障權益。

為服務在地鄉親，新化地政關懷行動列車走入社區，現場除了核發已預約換發之所有權狀外，更提供地政專業諮詢，協助民眾了解地籍圖重測後面積變動及界址狀況，確保地主權益。

隨著詐騙手法日新月異，不動產防詐騙近來成為民眾關心的焦點，新化地政亦在活動現場大力推廣「地政異動即時通」、「住址隱匿」等服務，並受理民眾一併申辦，如同給房產多買一份保險，深獲好評。

新化地政主任陳聖智說，新化地政下鄉服務，實踐了「深根在地」的服務精神，透過面對面的專業諮詢，化解民眾對重測後面積變動的疑慮。另外，在詐騙風險日益增加的今日，也再次呼籲民眾可多加利用「地政異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」防詐三寶，若不克前往不動產所在轄區之地政事務所辦理，仍可透過網路搭配自然人憑證或跨所申請等多元管道申辦，獲得最完善的保障。

新化地政說明，地籍圖重測登記完成後新編地段、地號，原所有權狀在申請換發前均為有效，土地面積則以公告為準。本市各地政機關提供多元便民措施，土地或建物所有權人得向本市任一地政事務所「跨所申請」書狀換給，外縣市亦可使用「跨縣市代收代寄」服務，或是填具申請書備齊文件以雙掛號向不動產轄區地所「通信申請」等免費申辦方式，歡迎多加利用。

