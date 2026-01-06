南市新增1例屈公病境外移入病例 衛生局：出國、旅遊做好防蚊措施





115年1月5日南市新增1例屈公病境外確診病例，個案為安平區億載里40多歲菲律賓籍男性，114年12月26日至115年1月4日至菲律賓探親，1月4日出現發燒症狀，自行服用藥物後搭機返臺，自高雄機場入境時仍有發燒不適，機場檢疫站予以NS1快篩陰性通報，1月5日經疾病管制署南區實驗室檢驗結果為屈公病陽性確診，衛生所及區公所已針對居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

屈公病在臺灣屬第二類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊。發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似，主要包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，此與登革熱表現不同。

市長黃偉哲呼籲，預防登革熱與屈公病，最有效的方法落實「巡、倒、清、刷」，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生；計劃前往東南亞國家或流行地區的民眾應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣物，並在皮膚外露部位塗抹經政府核可、含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）等成分的防蚊產品，同時選擇設有紗窗、紗門的住所。

返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉或關節痠痛、皮膚出疹等疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷與治療。

相關登革熱NS1快篩試劑院所名冊 https://reurl.cc/3MRLo9 及相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心 http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。



