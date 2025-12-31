南市新市區社內社區呈現一年來的豐碩成果
記者張淑娟／新市報導
二０二五的最後一天，台南市新市區社內社區展現一年來在環境保護、低碳永續、健康促進、社區互助治理及影像紀錄等評比中亮眼成果，更展現與市府共同推動「低碳城市、健康城市、韌性社區」的具體成效。區長張榮哲指出，社內獎多多，也展現志工們的團隊精神。
今年社內社區在低碳城市與環境永續方面榮獲「114年環境部空氣品質淨化區優良認養單位」，展現社區志工長期投入空品淨化區的認養與維護成效，更落實低碳生活與環境共好理念。且社內還獲得「114年台南市低碳永續家園銀級認證」，在節能減碳、資源循環、環境教育與社區治理等面向持續精進。
此外，在健康城市建構方面，社內社區勇奪「114年台南市第十屆健康社區選拔第一名」，透過規律運動課程、健康促進講座、肌耐力訓練、長者關懷、慢性病預防及跨世代交流活動，形塑支持性健康環境，展現社區在健康城市政策下的行動力與創新力。另外在社區互助與治理層面，社內獲「衛生福利部114年度社區發展工作金卓越社區選拔」甲等獎，顯示社內透過志工網絡、跨單位合作及居民共學共作機制，成為推動社會安全網與社區治理的重要典範。
特別的是社內社區長期以影像方式紀錄社區發展歷程、環境行動與人文故事，今年更榮獲「114年台南市政府影像貢獻獎」，透過影像保存社區記憶，深化居民認同感。市區長張榮哲表示，社內社區在多項評比中屢獲佳績，充分展現居民高度凝聚力與行動力，期盼各社區相互學習，攜手提升社區韌性與生活品質。里長魏千富則指出，這些榮耀來自居民長期投入與志工無私付出。發展協會理事長陳榮宗表示，獲獎不僅是肯定，更是一份責任，社區將持續以「低碳永續、健康生活、社區互助與文化傳承」為核心，凝聚居民向心力，打造兼具韌性、溫度與永續價值的優質社區。
