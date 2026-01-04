南市新年度召開重大投資會報 跨局處強化行政協調協助廠商落實投資

南市新年度召開重大投資會解列完成4件投資案，大成長城飼料二廠取得工廠登記。（記者李嘉祥攝）

▲南市新年度召開重大投資會解列完成4件投資案，大成長城飼料二廠取得工廠登記。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極招商，累計市長黃偉哲上任迄今已完成127件重大投資案，總投資額約達2368億元，新年度並召開第一次投資會報，除檢視列管案件進度，黃偉哲市長也指示各局處強化行政協調機制，在符合法規前提下加速行政作業，提供企業更即時的服務，讓投資能量持續發酵，活絡產業，為臺南注入經濟發展動能。

黃偉哲市長表示，隨高科技浪潮與全球產業鏈重組，臺南在先進半導體、AI與智慧機器人等領域的全球影響力持續提升，期許傳統產業能在此波AI浪潮下發展出新的產業契機；市府透過工業區與產業園區規劃補足價值鏈缺口，吸引關鍵技術企業投資與設立研發基地，不僅強化產業聚落韌性，也進一步提升整體產業競爭力；未來會持續優化投資環境，深化產業鏈合作，推動智慧城市與永續發展，為臺南經濟注入穩健而持續的成長動能。

經濟發展局長張婷媛指出，此次解列已完成投資共4案，總計約36億元投資，包括生技研發的宏潤生技、專注於水產飼料的大成長城、半導體及面板設備大廠帆宣、經營家具的詩肯柚木等，不僅增添臺南產業新能量，也帶來更多就業與發展機會；目前尚有多項重大投資案持續推進中，期落時候能帶動周邊產業及供應鏈生態系發展，強化產業群聚效應。