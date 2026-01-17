南市新年度行動醫院全民健檢開跑 融入科技輔助更精準掌握健康狀況

南市新年度行動醫院全民健檢服務開跑，市長黃偉哲、衛生局長李翠鳳出席於後壁舉辦的首場次活動，呼籲民眾踴躍參與維護自身健康。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府衛生局今年度規劃辦理近百場「行動醫院－全民健檢」服務，提供便利且完整的健康檢查，首場17日於後壁區長安里安溪國小登場；市長黃偉哲、衛生局長李翠鳳到場關心，除勉勵第一線醫護與工作人員辛勞，也呼籲民眾踴躍參加健檢，重視預防醫學的重要性。

黃偉哲市長表示，「行動醫院全民健康檢查」服務推動近20多年，深入各行政區舉辦，深獲市民肯定，除原有健檢項目外，今年也進一步導入由中國醫藥大學附設醫院與科技合作開發的 AI 胸部與心臟檢測系統，期透過科技輔助更精準掌握市民健康狀況，尤其是中老年族群常見的心血管疾病，可強化早期發現與預防作業；另現場也配置 X 光車加強胸部與肺部健康檢查，全面守護市民健康與幸。

黃偉哲市長進一步說明，全民健檢核心目標在於促進健康、培養良好生活習慣，並協助民眾更了解自身健康狀況，市府未來會持續結合政策與智慧科技，打造更完善的健康防護網，也提醒市民，健康生活必須從定期健康檢查做起，尤其今年多項檢查資格已擴大至更多年齡層，健康資源就在你我身邊，唯有主動前往檢查，才能真正把權利轉化為實際的健康行動。

李翠鳳局長指出，今年健康檢查再升級，結合智慧醫療科技，除原有的AI骨質密度檢測外，中國醫藥大學附設醫院及長佳智能公司並加碼提供AI心胸比評估服務，需透過胸部X光檢查即可快速評估心臟肥大等潛在心血管風險，有助於及早發現問題，並進行後續必要的醫療介入，提升疾病預防與健康管理效益。

李翠鳳局長強調，配合中央擴大篩檢政策，只要年滿30歲且符合檢查資格的市民，不論是參加市府所辦理的「行動醫院－全民健檢」或平時自行前往醫療院所接受檢查，最重要的關鍵在於養成「定期健康檢查」良好習慣，透過早期發現、早期治療，即使檢查結果出現異常，也無須過度憂慮，及早就醫並配合專業醫療建議，才能有效守護自身健康。