南市新春農產饗宴展售

為推廣臺南在地優質農特產品，臺南市政府農業局卅日於新營民治市政中心南瀛堂舉辦「馬躍臺南·新春農產饗宴」展售活動，集結五十五家優質業者參與，現場匯集「南得極品」認證商品、產地直送當令蔬果及各式伴手禮，要讓民眾把最道地的臺南味帶回家。

副秘書長殷世熙、農業局長李芳林現場拓印春聯為活動揭幕，與民眾共享新春佳節喜氣，並大力推薦農漁產品；為刺激買氣，活動現場亦推出多項優惠好康，南縣區漁會推出限量「鱸魚排」特價快閃拍賣，現場並限量免費發送「南得極品」提袋，還有消費滿額集章送斗方春聯及參加抽獎，吸引眾多民眾上門買好貨，每個攤位前都人潮滿滿，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南農漁產資源豐富，無論是過年送禮或家庭自用，都能在臺南找到最新鮮、最具代表性的好物；農曆春節將至，市府特別舉辦展售活動，讓消費者輕鬆選購烏魚子、水產品及象徵吉祥富貴的蜜棗、砂糖橘等時令水果，也鼓勵市民以行動支持在農漁民，與親友分享臺南優質農產美味。

農業局長李芳林說明「南得極品」認證強調在地生產、食品安全及特色風味，是臺南農產品品質保證，多家取得認證產品參與此展售，品項多元，選擇豐富：另多家農會與小農也帶來「地產地銷」新鮮好物，從時令蔬果到農產加工品，應有盡有，滿足不同族群採買需求。