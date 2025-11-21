南市新營及白河區雨水下水道修繕完工 強化箱涵結構安全及區排通洪功能

南市水利局爭取經費進行八掌溪至急水溪間箱涵修繕工程」，修繕新營及白河區老舊箱涵滲水與結構破損，強化排洪功能及預防道路塌陷。（記者李嘉祥攝）

為強化區域排水系統功能，減少豪雨造成的積淹水與結構安全疑慮，臺南市政府水利局依據108年雨水下水道箱涵縱走成果，再投入約800萬元續辦「113年度八掌溪至急水溪間箱涵修繕工程」，針對新營及白河區老舊箱涵滲水與結構破損情形並予以修補、繕改善，除強化排洪功能，也避免預防道路塌陷等公共安全疑慮。

市長黃偉哲表示，經修繕後，整體排水系統結構穩定性明顯提升，能有效降低豪雨期間箱涵破損或坍塌的風險，避免因積淹水導致的交通中斷與民生損失；市府後續也會定期檢測全市排水設施狀況，確保功能正常運作，並依檢測結果滾動式辦理修復與更新作業，以降低極端氣候下的風險衝擊。

水利局長邱忠川說明該案於113年4月15日開工、114年9月24日完工，工程範圍涵蓋新營區及白河區等多處重要排水幹線，共計修繕箱涵146處、包括鋼筋裸露除銹上漆防護、結構滲水裂縫灌注止水及老舊混凝土剝落表面砂漿修補等作業；施工路段包含新營區復興路、民生路（長榮路二段至民治路）、長榮路二段至新北二街路口、長榮路二段（新北街至周武街）、王公廟小排四、秦漢街、新南路口、明清二街、周武街（長榮路二段至民治路）及白河區國泰路等多處重點區域，皆為都市主要幹道及交通節點。

邱忠川局長指出，修繕後改善箱涵頂版承重能力避免路面下陷情形，並通過113及114年汛期颱風豪雨期間考驗，進一步提升整體結構安全及民眾用路人安全性；另也特別針對易淹水地區箱涵進行縱走檢測，確認側向連通管通暢情形，以及檢視是否有阻塞或淤積等狀況，調查總長度達5526公尺，徹底掌握系統健康狀況。

黃偉哲市長強調，隨著都市開發密度提高與氣候變遷日趨劇烈，都市計畫區內的下水道與排水設施扮演的角色更加關鍵，這些設施構成城市「看不見的防線」，在每次豪雨來臨時承擔巨大的排洪壓力，若未及時維護，恐對整體城市安全造成潛在威脅：市府團隊未來會持續盤點轄內老舊設施，並向中央爭取經費推動改善工程，結合智慧化水利管理技術，朝「防洪韌性城市」目標邁進。