南市新營、白河區雨水下水道修繕工程完工 強化排洪功能及公共安全





臺南市政府為強化區域排水系統功能，減少豪雨造成的積淹水與結構安全疑慮，再投入約800萬元續辦「113年度八掌溪至急水溪間箱涵修繕工程」，針對新營及白河區老舊箱涵滲水與結構破損情形予以修補(繕)改善，藉此強化排洪功能並預防道路塌陷等公共安全疑慮。黃偉哲市長表示，經修繕後，整體排水系統結構穩定性明顯提升，能有效降低豪雨期間箱涵破損或坍塌的風險，避免因積淹水導致的交通中斷與民生損失。

水利局表示，本案已於113年4月15日開工，並於114年9月24日順利完工。工程範圍涵蓋新營區及白河區等多處重要排水幹線，共計修繕箱涵146處、包括鋼筋裸露除銹上漆防護、結構滲水裂縫灌注止水及老舊混凝土剝落表面砂漿修補等作業。另針對易淹水地區之箱涵，特別進行縱走檢測，確認側向連通管之通暢情形，並檢視是否有阻塞或淤積等狀況，調查總長度達5,526公尺，以徹底掌握系統健康狀況。

施工路段包含新營區復興路、民生路（長榮路二段至民治路）、長榮路二段至新北二街路口、長榮路二段（新北街至周武街）、王公廟小排四、秦漢街、新南路口、明清二街、周武街（長榮路二段至民治路）及白河區國泰路等多處重點區域，皆為都市主要幹道及交通節點。修繕後改善箱涵頂版承重能力避免路面下陷情形，並通過113及114年汛期颱風豪雨期間考驗，進一步提升整體結構安全及民眾用路人之安全性。

