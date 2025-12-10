南市於亞總聯席會議設置投資招商諮詢服務處 吸引亞洲台商回流投資臺南

南市經發局於亞總聯席會議設置投資招商諮詢服務處，局長張婷媛也場與台商互動，希望吸引更多亞洲台商回流投資臺南。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市經發局於亞總聯席會議設置投資招商諮詢服務處，局長張婷媛也場與台商互動，希望吸引更多亞洲台商回流投資臺南。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市長黃偉哲上任後將招商引資列為市府重要施政目標，為協助台商回流南市，除與亞洲臺灣商會聯合總會共同簽署合作備忘錄，建立「三合一綠色通道」服務，南市經濟發展局亦於亞總9、10日二天於新加坡希爾頓酒店舉辦「亞洲台灣商會聯合總會第三十三屆第二次理監事聯席會議」期間，於會場設置投資臺南招商諮詢服務處，提供政策與投資諮詢窗口，期提升國內外企業投資臺南興趣，並促進台商與臺南企業合作機會。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，市府長期落實環境整備、產業政策推動與積極開發投資標的，吸引旅外台商回流布局，並透過海外實體招商及市府投資單一窗口，強化台商對臺南投資環境、優勢、區位的認識；此次也透過亞總聯席會議契機設置攤位，與現場台商交流提供協助與追蹤，從企業需求面、投資進度到可能涉及中央層級協調，期望建立系統性機制，使合作逐步走向實質投資與長期夥伴。

經發局長張婷媛指出，會議期間市府於展示攤位上展現投資環境、工業園區、產業優勢等招商資訊，並提供以掃描QR code方式，邀請有興趣的海外台商企業掃描加入群組；其中星國相關生技、醫療、美容、金融、IT等企業皆踴躍至市府攤位洽詢，並展現來臺南投資之高度興趣；市府透過第一手雙向互動與資訊蒐集，同步掌握亞洲台商在產業、土地、人才等需求，使臺南未來的招商與國際合作策略更具精準性與延展性。

張婷媛局長強調，市府積極營造優質投資環境，成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並協助國內外企業解決各項投資面臨問題，近年招商成果豐碩，自108年1月至114年11月期間共吸引2963億元投資額，並帶動3928億元產值，成功創造62492個就業機會，為地方經濟注入強而有力的發展動能，也歡迎國內外優質企業前來臺南建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。