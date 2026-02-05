南市春安聯合檢查 籲請雇主落實安全衛生防災作為確保平安過年





為確保職場安全，勞動部職業安全衛生署於1月23日起展開為期1個月的全國春安檢查，台南市府則於1月13日起實施大台南春安聯合檢查。勞工局表示，事業單位務必落實各項職業安全衛生防災作為，確保不會發生高處墜落或機械設備危害等違規情形，勞雇雙方都能快樂過新年。

勞工局指出，春安聯合檢查是預防歲末年初因歲修或趕工，疏忽作業安全而產生危險。透過實地稽查與輔導，要求雇主把安全防護做好，降低職場危害風險。經統計，聯合檢查常見違法樣態，以違反高處墜落防範最高，其次為未設置安全上下設備，也發現堆高機及交流電焊機使用違規。該局會持續加強督促事業單位落實各項防災機制。

勞工局呼籲，農曆春節前後尾牙及聚餐頻繁，切勿酒後駕車或酒後從事任何工作。無論是駕駛汽機車通勤、操作機械設備或從事高風險作業，都有可能引發嚴重事故。提醒雇主應主動關懷勞工飲酒狀況，若飲酒隔日有上班情況，應確認是否尚有酒精反應，確保自身及他人安全。

