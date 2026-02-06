南市春節計程車加成收費 2/13至2/22依原運價再加收50元





農曆春節將屆，臺南市計程車在過年期間將循往例加成收費。依照臺南市計程車運價規定，115年度春節加成期間自國曆2月13日凌晨零時起至2月22日夜間十二時止，計10天，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，再依原運價再多加50元。現行計費表均內建有春節加成功能，計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成，如未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，並請民眾直接按照計費表所顯示金額支付車資。

春節假期，市民外地工作返鄉或外出訪友拜年、踏青的機會增多，民眾利用計程車的機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者損失，市府特別統一規定加價標準，協調業者同步於期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，以維護市場秩序和市民權益。

交通局強調，今年有9天的春節假期，考量假期前陸續有部分民眾提前返鄉，且費率與本市共同生活圈高雄市同步，加成期間也同樣訂為10天，加成費率亦相同，避免民眾混淆也有助兩地往來交流。

為督促計程車業者遵守計程車收費規定，交通局也請民眾共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向下列機關申訴：

市民服務熱線：1999

臺南市政府警察局交通警察大隊：06-2629292或110

臺南市公共運輸處：06-2230330

