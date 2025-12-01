南市普及AI教育 程式設計競賽參賽隊數翻倍 優質種子選手角逐全國賽

南市中小學SCRATCH暨AI程式設計競賽落幕，教育局長鄭新輝頒獎表揚獲獎優秀師生。（記者李嘉祥攝）

臺南市「114年度中小學SCRATCH暨AI程式設計競賽」規劃Scratch 國中小組5組、AI程式設計組共計8組，吸引全市熱烈參與，總報名隊伍數高達 662隊，其中SCRATCH 組429隊、AI組233隊；12月1日於日新國小日新堂舉行頒獎典禮，教育局長鄭新輝頒獎表揚58隊獲獎優秀師生，其中Scratch一般組前二名將角逐115年全國貓咪盃Scratch程式競賽。

SCRATCH決賽題目具強烈的文化風情與在地特色的，國小動畫組的「臺灣老街」和國小遊戲組的「熱蘭遮城」題目，成功地將程式設計與歷史、地理、文化相結合，讓學生在創作中同時學習和傳承在地知識。

市長黃偉哲表示，運算思維與AI素養是城市升級重要基礎，感謝各校師長與家長陪伴孩子以邏輯思考解題，此屆競賽整體成果呈現「穩定、扎根、AI強勢成長」三大亮點，受表揚學生都是臺南未來的AI重要人才，選拔出的優質種子選手，將代表臺南市角逐明年度全國賽事，展現扎實程式教育推動成效，也勉勵學子持續精進，用創意與程式語言連結世界。

教育局長鄭新輝說，AI競賽參賽隊伍數大幅增長，從111年的116隊至今年233隊，平均每年成長約27%；報名AI組學校數也首次突破101所，顯示AI教育推動獲得廣泛迴響；南市積極佈局AI教育，今年教育部委託承辦「114年度總統盃AI素養爭霸賽」具主場優勢，除展現AI教育投入成果，也跨縣市共享AI教育資源，期許學生把程式視為溝通語言，勇於挑戰自我。

南市資訊中心主任高誌健指出，今年在AI國小扎根魷魚組中，偏鄉學校表現亮眼，共有53隊參賽，其中左鎮國小囊括第一、二名；玉豐國小也在Scratch國小扎根動畫組包辦前二名，展現偏鄉學生AI基礎應用與創意設計強大能量；SCRATCH國小動畫和遊戲組共280隊報名，是全市最穩定、最具基礎量的程式組別；國中生活應用組報名149隊，創作聚焦於「情境式、跨領域」的生活應用解題與創新，展現了國中端教學「質」量的提升 。

在獲獎表現方面，和順國小及佳里國小在SCRATCH國小動畫組及國小遊戲組獲得第一名，中信高中在SCRATCH國中生活應用組中獲得第一名，建興國中包辦第三、四名。建興國中於AI國中迷宮組中拿下第一名；新市國中獲得AI國中魷魚組第一名；開元國小則獲得AI國小魷魚組第一名。SCRATCH 國小動畫組的決賽題目為「臺灣老街的記憶拼圖」，結合臺灣傳統文化與時光旅行的奇幻情境，和順國小獲得第一名，流暢程式技巧運用獲得評審高度肯定；SCRATCH 國小遊戲組的決賽題目為「熱蘭遮城的重建與貿易」，由佳里國小獲得第一名。

鄭新輝局長肯定此屆作品整體水準高，國小組作品普遍兼具流暢動畫與進階互動功能；國中生活應用組則能將複雜演算法與數據邏輯融入場景設計，展現扎實實力，也期許再接再厲，於全國賽為臺南爭光。