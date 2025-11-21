南市智慧稅務創新案例勇奪IDC最佳數位政策獎 樹立全國地方稅務服務新標竿

南市智慧稅務創新案例勇奪IDC最佳數位政策獎，財稅局主任秘書陳家慶特代表市府出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府財政稅務局運用數位科技積極創新稅務服務，於國際數據資訊IDC（International Data Corporation）於新加坡「2025 IDC未來企業大獎」中，以「智慧稅務創新－安全高效的便捷服務」案例獲得智慧城市類別「最佳數位政策獎」殊榮，為全國地方稅務服務樹立新標竿；南市財政稅務局主任秘書陳家慶特代表市府率隊出席領獎。

黃偉哲市長表示，南市持續推動智慧城市建設，從以人為本的城市治理訴求出發，不斷精進數位治理服務，構建完整智慧城市發展脈絡；財稅局運用數位科技創新稅務服務提升市政管理效率，榮獲國際大獎是肯定市府努力成果最好證明；未來會持續擴充線上線下服務、導入手機門號驗證，持續強化智慧稅務服務功能，為智慧城市發展奠定穩固基礎，打造更完整的智慧稅務生態系，帶動AI稅務自動化趨勢。

南市財稅局長李建賢指出，近年財稅局積極推動智慧稅務創新，包括電子稅單、代理人線上查調發證系統、My Data停看聽－稅務e指通與稅務自動化服務機「查補快」等，並打造全國首創線上線下稅務一站式整合平台；另也導入RPA（機器人流程自動化）技術，簡化重複性稅務作業，平均每案作業時間由30分鐘縮短為5分鐘，提升整體稅務行政效率，打造便捷、安全、高效新型態稅務模式，榮獲財政部財政資訊中心113年地方稅新興業務提案第一名。

南市研究發展考核委員會主任委員王效文主委強調，IDC近年舉辦「未來企業大獎」評比，其中智慧城市類別獎項為各地智慧城市發展成果提供展示與交流的舞台；南市榮獲「最佳數位政策獎」，顯示市府成功推動數位轉型，未來也會持續透過智慧城市建設提升市民生活，優化人機協作與服務優化，促進城市永續發展。