南市智慧稅務服務再升級 打造安全高效便捷體系 創新服務榮獲未來企業大獎

▲南市智慧稅務服務再升級，五項創新服務榮獲未來企業大獎，市長黃偉哲於市政會議中表揚，肯定財稅局團隊打造安全高效便捷體系。（記者李嘉祥攝）

臺南市財政稅務局於市政會議專案報告「智慧稅務創新」政策推動成果，說明市府透過數位科技導入稅務服務，減少民眾臨櫃奔波，打造可信賴的智慧稅務體系，同時提升行政效率，憑藉五項創新服務成果，榮獲2025年IDC未來企業大獎「智慧城市類—最佳數位政策獎」。市長黃偉哲肯定財稅局努力導入多項創新模式，不僅防止偽造及保護民眾財產、減少舟車勞頓，更進一步提升服務效率。

南市財稅局說明目前已提供多達113項線上申辦服務，涵蓋地價稅、房屋稅自用住宅申請等常用項目，落實「不用臨櫃申辦、以網路取代馬路」的服務目標，讓民眾24小時都能完成申辦作業。市長黃偉哲指出，民眾多半不喜歡接觸稅務機關，在確保資安前提下，若能透過服務創新升級，不但能節能減碳，更能減少民眾臨櫃辦理負擔。

在創新服務方面，財稅局全國首創「代理人線上查調系統」，提供地政士、記帳士及稅務代理人線上申請12項稅務文件，有效減輕專業人員與市府櫃檯人員負擔，推出後的服務滿意度高達九成；同時推出「稅務e指通」，提供24小時不打烊服務，整合跨域資料，協助民眾即時查詢租稅優惠與應納稅額，避免民眾錯失權益。

財稅局也全國首推電子稅單申辦結合可折抵消費的環保綠點獎勵，114年電子稅單寄送件數達7.5萬件，年成長逾2成，節省約81萬元郵資，也實質鼓勵市民參與綠色生活；此外，稅務自動化服務機台提供補單、發證、查稅等16項自助服務，將每件案件處理時間由8分鐘縮短至1分鐘，有效紓解臨櫃排隊人潮。財稅局亦引進RPA機器人流程自動化，應用於公益出租人節稅作業，原本人工處理每件平均需要30分鐘，透過系統處理可縮短為每件5分鐘。

因應網路資安威脅，財稅局也同步建構嚴密防護體系，通過ISO 27001資安驗證，並導入多元身分驗證與系統隔離機制，確保市民個資安全，強調未來將持續推動ATG智慧稅務系統與稅籍異動即時通，強化AI輔助清查與防詐提醒，讓市民在享有便利服務的同時，也能更安心守護自身財產。