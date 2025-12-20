南市曾文園區生活花藝課程開課 專業老師帶領創作體驗美學生活

南市勞工局於曾文願景園區舉辦生活花藝課程，邀專業老師帶領創作體驗美學生活，勞工局長王鑫基及勞安福利科長吳素珍也到場參與。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局於曾文願景園區舉辦生活花藝課程，邀專業老師帶領創作體驗美學生活，勞工局長王鑫基及勞安福利科長吳素珍也到場參與。（記者李嘉祥攝）

為營造良好學習風氣及強化勞工教育，並充實市民生活內涵與美學素養，臺南市政府勞工局週末假日持續推出豐富又實用的進修課程，20日於麻豆曾文市政願景園區辦理「生活花藝」課程邀艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，帶領學員走入繽紛多彩的花藝世界，體驗美感生活的樂趣，勞工局長王鑫基、勞安福利科長吳素珍也與學員一同體驗創作樂趣。

時近歲末聖誕節，此場生活花藝課程以「聖誕節慶桌花」為主題，蔡玉娟老師運用冬季花材、綠葉及節慶元素引導學員從配色、層次到節慶氛圍營造，一步步完成屬於自己的聖誕桌花作品；課程無需花藝基礎，讓學員在燈光微暖、松香輕繞的氛圍中，為今年聖誕節留下溫馨而美好的回憶，讓花藝成為祝福，也成為家人相聚時最溫柔的節慶風景。

蔡玉娟老師為艾華植藝工作室創辦人暨財團法人中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室專業講師，長年投入花藝推廣與教學，經驗豐富且教學熱忱十足，她於課堂中分享，社會與經濟發展日益成熟，民眾對生活美感重視程度逐漸提升，學習花藝不僅能紓解生活壓力、增添日常樂趣，也能促進人際交流，以親手完成作品妝點居家空間，不僅能心情愉悅，也能與家人共享美好時光。

勞工局長王鑫基指出，南門勞工育樂中心持續規劃多元化的勞工學苑課程，其中藝文與美學類課程深受勞工朋友喜愛；「生活花藝」為系列課程之一，感謝蔡玉娟老師的用心指導與精彩授課，未來也會持續推出更多元課程，打造充滿學習氛圍與美感素養幸福城市。