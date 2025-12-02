南市曾文婦女福利服務中心偕社區辦工作坊 喚醒女力新力量

南市社會局曾文婦女福利服務中心攜手社區辦工作坊，喚醒在地女力新力量。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府社會局曾文婦女福利服務中心於今年9月起至11月間，與七股區大潭里社區發展協會合作辦理「覺醒力量：婦女參與性別平等工作坊」，共開設8堂課程，以音樂、故事與手作為媒介，從歌聲與故事引導漁村婦女從自身生命經驗出發，重新理解女性角色與價值，讓性別平權從社區扎根、向外綻放。

工作坊由諮商心理師帶領，課程融合「心理覺察」、「文化創作」與「性別對話」三大主軸，從桂花巷、雨夜花等懷舊歌曲討論女性形象，到艾草香包與生命樹卡片手作，結合文化與療癒，讓學員在分享中釋放壓力、覺察自我。許多學員上課後深有感受，從別人故事看到自己力量，發現原來也能為自己而活。

市長黃偉哲表示，婦女的力量不僅體現在家庭，更展現在文化與生活的堅韌與智慧；性別平等是臺南邁向友善城市的重要基石，曾文婦女福利服務中心以「社區即婦女中心」為理念，讓服務更貼近生活，此次與地方團體合作，不只是辦活動，更是一場性別的覺醒與集體成長。

社會局長郭乃文說，市府努力讓婦女從家庭走入社區、從故事看見力量，未來也會持續以女性倡議與社區合作推動平權，讓「覺醒」不只是理念，而成為臺南的日常風景；曾文婦女福利服務中心也將持續延伸這股女力能量，於11月起至12月陸續推出「療癒ME TIME－午後舒緩瑜珈」常態課程，並與國家婦女館合作推出女力展覽，展出「2020百女圖－當代女子一百貌」與「看見非形女子－女性障礙者生命經驗圖文展」，邀市民共同見證女性多元樣貌。相關活動資訊請上臺南市婦女福利服務中心臉書專頁及臺南市婦女福利服務中心溪北區官方Line查詢。