南市替代役備役治安維護組役男演訓登場 副市長葉澤山慰勉

副秘書長殷世熙（右八）主持結訓典禮，期勉參訓役男，把握訓練機會充實自我。（市警局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市替代役備役治安維護組役男演訓召集，在十二月初和下旬分兩梯次登場，共有七百卅四名備役役男接受訓練，副市長葉澤山、副秘書長殷世熙分別主持結訓典禮，慰勉到訓役男及頒獎表揚二十四名訓練績優役男。

市警局說，這次訓練共安排「民防暨全民防衛教育」、「假資訊識別（含識詐、防詐）」、「自救與互救」、「避難疏散」、「協助防竊防盜工作要領」、「協助道路交通事故處理實務與法規」、「無人機探索」、「治安維護組協勤實務與技能」及「協勤人員心理與壓力調適」等九項課程，內容包括協助治安維護、緊急救護、資訊安全、應用科技與心理韌性等。

副市長葉澤山（左二）主持結訓典禮，慰勉到訓役男及頒獎表揚訓練績優役男。（市警局提供）

葉澤山表示，面對天然災害及不可預期的突發事件，政府積極推動全民防衛工作，希望透過全民參與及跨域合作，在面對危難時能更迅速有效的動員及應變；替代役備役役男在此項工作中扮演關鍵角色，平時不僅是重要的公民力量，更是在緊急狀況下支援災害防救、復原與後勤任務的堅實後盾。

葉澤山和殷世熙說，感謝來自各行各業，身兼多重角色的參訓役男，期勉把握訓練機會充實自我，強化災害應變量能，共同為守護家園貢獻力量。