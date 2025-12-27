南市未登記工廠輔導系統 明年上線

南市經發局積極推動未登記工廠管理及輔導系統，預計明年初上線，透過數位化與自動化流程提升管理效率與服務品質。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局積極推動未登記工廠管理及輔導系統，預計明年初上線，透過數位化與自動化流程提升管理效率與服務品質。（記者李嘉祥攝）

為強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，臺南市政府經濟發展局積極推動「未登記工廠管理及輔導系統」建置計畫，預計明年初正式上線；系統開發完成後可開立納管輔導金及營運管理金繳費單，並完成自動對帳，降低人工比對時間、資料核對錯誤風險，提升帳務處理效率。

市長黃偉哲表示，新修正「工廠管理輔導法」施行後，經發局執行未登記工廠管理工作過程中面臨資料分散、統計困難、紙本作業繁瑣及對帳耗時等挑戰，為解決問題啟動系統開發計畫，整合局內部特定工廠、查處案件、用地計畫、研考業務流程及資料，打造兼具管理、查詢與分析功能智慧化管理系統。

廣告 廣告

經發局長張婷媛說，該系統整合工廠登記、勘查、繳費、自動對帳與地圖展示等多項功能，透過數位化與自動化流程減少人工作業負擔、提升行政效率，也強化服務便捷性與資訊透明度。

副局長蕭富仁說，系統建置地圖分析平台可套疊多重圖層、篩選特定範圍工廠資料，呈現工廠分布情形，協助空間化決策與輔導規劃；工廠業務管控方面並可提供逾期辦理提醒、管考作業、資料查詢、報表匯出等功能，有助掌握案件進度與辦理時程，強化管考效率，確保如期完成。

工業行政科長龔伯璋指出，系統明年初正式啟用後可提供業者更便利案件及繳費資料查詢服務，無需再以電話或臨櫃方式詢問，大幅提昇內部管理效率，落實智慧治理與便民服務，後續會依實務需求持續優化功能，強化資料應用與決策支援，為工廠管理與產業發展奠定基礎。