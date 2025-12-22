南市東區中華東路二段小葉欖仁經評估確認生長空間不足 區公所決議移除

南市東區中華東路二段小葉欖仁經專家評估確認生長空間不足，為避免樹根隆起破壞水溝或人行道，區公所決議移除。（記者李嘉祥攝）

臺南市東區居民近期反應華東路二段295巷71號左側停車場前的7棵小葉欖仁樹根隆起破壞路面，樹穴導致路面淨寬縮減，影響行車動線，東區區公所接獲陳情後立即安排會勘；區公所表示，經會同自強里長、地方民意代表及樹木專家現場會勘並經專業評估，確認該處7棵小葉欖仁樹生長環境確實不適宜，為避免未來根系發展影響公共設施及行車安全，區公所決議啟動移除作業。

樹木專家表示，小葉欖仁屬於生長快速、根系發展強勁的樹種，在受限環境中難以健全生長，長期而言恐導致樹勢衰弱，且竄根問題勢必影響周邊排水設施與道路結構，構成潛在的公共安全隱患。

東區公所進一步說明，樹木保護專業人員評估後，發現樹木生存空間嚴重不足，目前樹體直徑已達43公分以上，現場環境緊鄰水溝且路面鋪設厚重瀝青，生存空間極為狹小，嚴重限制樹木根系正常發展。狹窄的樹穴無法滿足樹木未來生長所需，違反適地適種原則；加上現場條件難以挖出符合標準的完整土球（Root Ball），若強行移植，樹木存活率極低，因此移植可行性低，

東區公所強調，為避免未來樹根隆起破壞水溝、人行道或路面，影響用路人安全，區公所尊重專業意見，決議採預防性公共安全維護處理，將該路段7棵小葉欖仁樹移除。