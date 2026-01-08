南市東區公所協辦好人好事獨老春節聯歡會 公私協力關懷銀髮長輩

南市東區公所協助南市好人好事運動協會舉辦南市獨居老人春節聯歡會，公私協力關懷銀髮長輩。（記者李嘉祥攝）

為落實對獨居長輩的照顧，臺南市東區區公所8日協辦台南市好人好事運動協會「115年度台南市獨居老人春節聯歡會」，在楊政達理事長發起下串連社會各界慈善力量，邀集各區獨居老人共同參與，東區18個里與社區也熱烈響應，公私協力於歲末寒冬為長輩營造溫馨佳節氣氛。

東區有四位高齡90歲以上的國寶級長輩參與此次聯歡會，近日氣溫變化大，東區區長黃炳元也提醒長輩務必注意保暖，出門穿戴好毛帽與圍巾，並留意居家電器使用安全，平安迎接新年。

市長黃偉哲感謝好人好事運動協會長期對弱勢族群的無私奉獻，楊政達理事長不僅投身公益，更帶領理監事團隊深入基層，其「好人好事」的精神令人感佩；另多位慈善楷模如徐修齊先生等，6年內累計捐款達1000萬元協助弱勢，許黃彩好女士、黃建雄副理事長等人的大愛都是府城最珍貴的資產。

楊政達理事長表示則，此次聯歡會除精彩藝文表演與豐富餐敘，也結合民間力量提供全方位服務，馬光中醫現場提供義診與衛教服務守護長輩健康，台南市理燙髮美容業職業工會提供義剪服務讓長輩煥然一新好過年，台南市廚師職業工會全體廚師掌杓為長輩準備豐盛佳餚，另也結合臺南市政府警察局、消防局、社會局與衛生局等局處到場進行宣導服務。

黃炳元區長也強調，未來會持續配合市府政策並與各項民間資源深度對接，深耕里鄰關懷網絡，確保每位獨居長輩都能獲得完善的照顧，讓東區成為溫馨宜居的友善社區。