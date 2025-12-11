南市東區四株危險樹木經評估將移除 避免倒塌風險維護公共安全

南市東區東興路及怡東路巷口四株危險樹木經評估有安全風險，區公所將進行移除作業，避免倒塌風險及維護公共安全。（記者李嘉祥攝）

針對市民陳情東區巷弄內烏臼樹高度太高、樹型細長傾斜，恐傾倒影響公共安全，臺南市東區區公所立即安排會勘，在樹木專家指導下進行樹形修剪並分階段降低樹高，經檢視發現4棵烏臼樹各有不同安全疑慮，構成潛在的公共安全隱患；為確保道路及巷弄公共安全，避免潛在樹木倒塌風險，區公所聘請台南社大老師經專業評估後，將針對東興路及怡東路86巷4株存在嚴重安全疑慮的烏臼樹進行移除作業。

東區區公所表示，此次移除的樹木均因結構受損嚴重，經判定已無恢復健康生機的可能，需以維護民眾生命財產安全為優先考量；其中東興路113號前烏臼樹中空嚴重，且有白蟻入侵，樹體結構脆弱，專家判定恢復無望；東興路131號前2株烏臼樹明顯傾斜25度，且樹幹中空腐朽，同樣確認為高風險危險樹木；怡東路86巷3號及5號間烏臼樹直徑約27公分、樹頭約40公分，但內部腐朽空洞，且已有菌蕈類」侵，專業評估認為已無恢復健康機會。

東區區長黃炳元指出，移除危險樹木是為了防範未然，特別是在颱風、豪雨或地震等天然災害時，可減少意外發生的機率，也強調所有移除作業將依標準程序進行，作業期間相關路段將實施必要的交通管制，請行經該區域的市民注意安全，配合現場人員指引通行。