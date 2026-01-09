南市東區在地企業歲末傳愛 宴請東區弱勢居民與街友圍爐送溫馨

南市東區區長黃炳元感謝在地企業曼凌公司負責人人劉旻僑發揮企業社會責任歲末傳愛，宴請東區弱勢居民與街友圍爐送溫馨。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，為讓弱勢族群感受社會溫暖，曼凌有限公司9日於臺南市東區和平里活動中心舉辦歲末聯歡餐會，邀請百位街友及東區低收入戶鄉親品嚐豐盛佳餚；東區區長黃炳元也代表市長黃偉哲出席，感謝曼凌公司長年回饋社會善舉，以及和平里長洪榮俊出力籌辦辛勞。

市長黃偉哲表示，臺南是充滿人情味的城市，感謝曼凌公司在事業有成之餘，不忘關懷社會角落弱勢族群；市府資源有限，但民力無窮，此種由企業主動發起、結合地方鄰里模式是城市進步的動力，也讓臺南的弱勢照顧網更加周延。

曼凌公司負責人劉旻僑為在地和平里廠商，經營美妝保養產品有成。劉旻僑表示，企業社會責任不應只是遠大的口號，更應是鄰里間的相互扶持，身為和平里一份子，事業經營成功應與地方共享，每年歲末看到鄉親與街友相聚在吃頓暖心的飯，是她持續回饋社會的最大動力。

黃炳元區長指出，此場餐會加強對街友關懷，除熱食供應，更結合南市社會局，同時提供福利諮詢、輔導資源說明，讓街友在飽餐之餘也能獲得長期且穩定的社會體系支持，充分體現公私協力精神，也為社會注入正能量。