南市東南地所下月啟動耐震補強工程

南市東南地政事務所將於十二月啟動耐震補強工程，導入友善鳥類玻璃材質窗戶降低鳥類窗殺事件，兼顧安全與生態。（記者李嘉祥攝）

▲南市東南地政事務所將於十二月啟動耐震補強工程，導入友善鳥類玻璃材質窗戶降低鳥類窗殺事件，兼顧安全與生態。（記者李嘉祥攝）

臺南市東南地政事務所興建於民國八十四年，雖維護得當，但考量地震頻繁及配合行政院推動公有建築物耐震能力評估補強，經專業團隊建築結構檢測評估後將進行耐震補強工程，去年辦理工程規劃設計，導入霧面、雕花等玻璃材質窗戶，避免鳥類窗殺事故，工程預定十二月啟動、明年七月完工。

市長黃偉哲表示，台灣地震頻繁，九二一地震後已大幅修正建築物耐震等設計規定，前所興建的建築物耐震設計標準較低，有耐震能力不足疑慮，實施耐震補強工程，可確保洽公民眾及員工辦公安全無虞。

廣告 廣告

地政局局長陳淑美說，施工期間有所不便，但卻能確保公共建築物及民眾洽公安全，且為減少鳥類窗殺問題，要求設計公有建築時留意防治方法，不僅是對市民安全的承諾，也是對生態保育的重視。

東南地政主任林佳樺強調施工期間會盡量降低對民眾洽公影響，確保服務不中斷，施工區域也有明確標示及提供臨時動線指引，確保進出安全。