南市東南地政所耐震補強兼救鳥命 先「貼圖」大老鷹
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市東南地政事務所最近要做一件「雙重保護」的事，不只要強化建築耐震，還要把「減少鳥類撞窗」列入改善項目，成為全市第一個把生態友善做到這麼細的地政單位。
為什麼會想到救鳥？其實是因為東南地政的建築外觀太「完美誤導」。大樓最顯眼的三角窗位置正對林森三角公園，周圍又滿是樹木，加上大片玻璃帷幕會反射天空，讓鳥兒誤以為能直直飛過去。地政所人員就曾發現鳳頭蒼鷹撞上窗、在窗邊休養好幾天才飛走的「真實事件」。也因為這些親眼看見的傷害，才決心在補強工程中，把鳥類安全也一起納入。
東南地政所從1995年啟用以來，一直是地方重要的服務據點，雖然平常維護良好，但台灣地震頻繁，必須配合行政院計畫進行耐震補強。地政所已在2022年完成結構檢測，2024年完成工程設計，並在設計階段就導入鳥類友善玻璃，例如霧面、雕花、蝕刻圖案等，讓鳥能「看見障礙」，不再誤判。耐震補強工程預計今年12月開工，施工到明(2026)年7月。
在正式施工前，地政所也先做了「暖心版改善」。除了在玻璃貼上自然環境貼紙，甚至還「耍一點小心機」特地加大老鷹圖案，讓小鳥「看」得見，減少飛撞。地政所笑說：「這招意外好用！」鳥撞窗事件未再發生。也有民眾直誇說「貼老鷹『護身符』擋鳥撞，這招我第1次看到」。
地政局長陳淑美表示，補強施工可能會帶來短期不便，但確保建物安全是最重要的。同時也提醒，城市愈來愈多玻璃建築，人類看不出問題，但對鳥類卻可能是致命風險，未來會要求各地政公務機關在新建或改建時都要注意採用鳥類友善設計，兼顧安全與生態。
東南地政主任林佳樺表示，這次施工規劃會儘量把干擾降到最低，服務不中斷、動線清楚標示、也會加強安全指引，讓民眾辦事一樣方便。
