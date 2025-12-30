南市松柏學苑第84期結業式展演 展現多元課程學習成果

南市松柏學苑第八四期舉行結業式，十二組表演班進行動靜態成果展演，社會局長郭乃文肯定長者展現多元課程學習成果與銀齡活力。（記者李嘉祥攝）

▲南市松柏學苑第八四期舉行結業式，十二組表演班進行動靜態成果展演，社會局長郭乃文肯定長者展現多元課程學習成果與銀齡活力。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府社會局30日於松柏育樂中心舉辦「松柏學苑第84期結業式」，12組表演班級依序進行成果展演，包含詩詞賞析與吟唱班、英文班、舞蹈班、日語歌唱班及合唱團等，並同步展出學員靜態作品，呈現松柏學苑多元課程學習成果，讓學員在舞台與展區中展現學習歷程與成效；社會局長郭乃文代表市長黃偉哲，與議員等約350位學員、教師及家屬共同見證學員學習成果。

廣告 廣告

松柏學苑目前共開設66個班級，課程內容涵蓋生活語文、健康律動、特色藝術、書畫與西畫、手作藝術、歌唱及3C應用等多元領域，現有學員近1700人，學習氣氛溫馨熱絡；此次活動也吸引學員家屬及社區居民參與。

黃偉哲市長表示，截至114年11月底，南市已邁入超高齡社會，長者人口占全市總人口逾20.41%；隨著高齡社會加速到來，市府持續以促進活躍老化為施政重點，透過建構多元且友善的學習環境，鼓勵銀齡族群持續學習與參與社會，期使高齡者在身心健康、生活品質及社會連結上獲得全方位支持，逐步落實高齡友善城市的政策目標。

郭乃文局長指出，松柏學苑長期推動銀齡終身學習，結合專業師資與多元課程規劃，回應銀齡學員語文、健康律動、中西書畫藝術、教唱、3C應用及手作藝術等不同面向學習需求；她也肯定學員積極投入學習與練習，透過成果展演與作品展示，呈現長時間累積的學習成果，也展現銀齡族群持續精進、自我成長的精神風貌。

郭乃文局長進一步說明，結業式暨成果展是檢視政策推動成效的重要場合，可促進世代間互動與社區連結，提升高齡者的社會參與度與自我價值感，彰顯高齡教育在促進社會凝聚及世代共融上的正向意義；未來也會持續精進松柏學苑各項學習服務，結合社區與跨局處資源，推出更貼近高齡者需求的終身學習方案，讓長輩在學習中維持活力、在參與中累積自信，歡迎有興趣長輩加入松柏學苑學習行列，無論是想培養興趣、結交朋友，或嘗試新的學習體驗，都能在學苑中找到屬於自己的舞台。