南市林陳、嘉縣蔡黃 同日登記 較勁味濃

民進黨下屆台南市長、嘉義縣長提名初選10至14日開放領表登記，競爭激烈的台南市立委林俊憲、陳亭妃不約而同預定12日上午登記，但因颱風可能來襲，目前還有變數；嘉縣英系立委蔡易餘預計11日上午11點11分登記，「親賴」縣議員黃榮利也選在11日下午2點登記。兩縣市兩組人馬都選同日登記，較勁意味濃。

開放領表登記前一天，林俊憲昨天在南區灣裡活動中心舉辦音樂會，邀演員演出反詐騙行動劇，盼協助鄉親守護財產及家庭幸福。他重申照顧長輩的5大政見，包括：老人健保不排富、免費接種皮蛇疫苗、每個月500元計程車補助、重陽敬老禮金提升至2000元及優化關懷據點與老人共餐服務等。

廣告 廣告

陳亭妃團隊主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，昨天在中西區武聖夜市熱鬧登場，再度吸引大批親子家庭到場同樂，氣氛熱烈。陳亭妃認為，政府應透過政策設計「一起分擔」現代家庭的生活壓力，包括擴大托育與教育補助、完善長照體系、提高公共托育名額與學前教育資源，讓父母安心工作、孩子快樂成長、長輩受到照顧。

獲英系力挺的嘉縣海區立委蔡易餘，今年初開始跨選區跑行程，山區許多活動、校慶、廟會、平安宴等公開場合，都看得到他的團隊，他也頻在山區亮相，增加曝光度。

至於黃榮利的大本營在海區太保市，民國108年蔡、賴之爭，黃榮利逆風挺賴清德，從此被視為賴系人馬；去年總統大選，黃榮利曾表態要投入海區立委選舉，最後以大局為重接受協調，由蔡易餘參選連任。此次縣長選舉，黃榮利不打算再謙讓，近期除出席山區活動，也私下拜訪地方人士，鴨子划水布局參選。