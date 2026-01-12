南市校園資訊環境建設連續十二年蟬聯全國特優 領航邁向AI智慧學習新紀元

南市校園資訊基礎環境建設連續十二年蟬聯教育部評比全國特優，領航邁向AI智慧學習新紀元；圖為資訊安全管理審查。（記者李嘉祥攝）

▲南市校園資訊基礎環境建設連續十二年蟬聯教育部評比全國特優，領航邁向AI智慧學習新紀元；圖為資訊安全管理審查。（記者李嘉祥攝）

教育部最新公布「校園資訊基礎環境執行成果」評選結果，臺南市再度榮獲最高等級「特優」肯定，成功締造連續12年蟬聯全國特優縣市卓越紀錄，展現南市長期深耕校園資訊建設與資通安全治理的穩健成果，再度獲得中央高度肯定。

市長黃偉哲表示，推動智慧城市與數位學習需要穩定且堅實的資訊基礎環境作為後盾，為全面提升教育品質及呼應全球AI教育趨勢，市府規劃115至118年挹注22億元，推動「生生有平板與智慧學習」行動方案，落實每位學生配發平板、運用AI工具提升學習成效，並持續強化校園數位學習環境；南市校園資訊建設卓越表現再次傲視全國，是市府長期投入數位基礎建設成果；另也配合賴清德總統推動「大南方新矽谷方案」，逐步建構涵蓋教育、研發與產業AI發展環境，持續強化校園數位基礎，並與城市AI建設相互串聯，使教育現場成為培育數位能力、支撐城市發展的重要基石。

教育局長鄭新輝指出，南市前瞻規劃建構完善校園資訊基礎環境，並協助教師在課堂中落實差異化教學；「生生有平板」政策不僅提供學生平板與網路設備，更結合差異化教學策略、豐富學習資源與教師專業培訓，使教師能即時掌握學生學習狀況，善用AI與數位工具輔助教學，幫助弱勢學生提升基礎學力與整體表現，讓數位創新與課中差異化教學理念深植校園。

鄭新輝局長進一步說明，透過平板使用與學習平台的數據分析發現，學生每週使用數位學習平台超過4小時者，國語文、英語及數學等科目表現明顯優於使用時間較少的學生，充分驗證科技融入課中教學的效益；未來4年，教育局將持續更新學生平板與校園無線網路設備，並透過累積的學習歷程資料與教育部合作進行教育大數據分析，協助教師、學校與家長精準掌握學生學習需求，進一步提升整體學習效能。

教育局資訊中心主任高誌健強調，透過專業團隊到校協助檢視與改善網路環境，可有效降低校園網路問題發生率，市府除持續加強學校網管人員的資安訓練與宣導，全面提升校園資安意識，同時也強化核心系統與設備防護，確保重要資訊安全無虞，未來會持續優化智慧網管平台，導入智慧化分析應用，使校園網路更穩定、安全，成為推動AI教育與數位學習的堅實後盾。