▲南市楠西、中沙二社區榮獲衛福部金點之星獎，展現推動老人福利亮眼成果。（記者李嘉祥翻攝）

為表揚績優社區照顧關懷據點深耕成果及典範貢獻，衛生福利部盛大舉行第十一屆「114年社區金點獎」頒獎典禮，臺南市今年有2團體單位入圍並勇奪2座獎項，楠西區楠西社區照顧關懷據點與安定區中沙社區照顧關懷據點榮獲「金點之星獎」，展現臺南市推動老人福利的亮眼成果。市長黃偉哲特別向獲獎團隊致賀，肯定為臺南社區照顧服務增添光彩。

市長黃偉哲表示，市府致力推動高齡友善與在地安老政策，社區照顧關懷據點是落實社區支援系統的重要基石；每位志工與社區夥伴都是讓臺南成為高齡友善城市的關鍵力量；獲獎團隊不僅展現社區紮根的服務能量，更讓外界看見臺南在長者照顧上的創新、韌性與溫度，未來會持續精進整體照顧政策，確保長者都能在熟悉的社區中安老。

社會局長郭乃文指出，榮獲「金點之星獎」的楠西區楠西社區發展協會已連續二年入圍金點獎，今年於0121震災後迅速展現堅韌行動力，不僅陪伴長輩安定情緒、協助心理重建，更啟用文康廚房作為臨時收容中心，動員志工與長輩共同支援物資分送與災民照護，充分體現互助共好社區力量，不僅是居民心中的希望堡壘，更成功營造共老共好、共享共生的生活環境。

郭乃文局長也首次參賽即入圍的安定區中沙社區發展協會展現優質社區能量，協會以在地人文與世代共學為永續核心，據點以「粿仔的故鄉」為文化背景，辦理「珍粿傳情」活動，讓長者與青年共同製作紅龜粿，傳承傳統工藝與地方文化記憶；在照顧服務上突破假日照顧空窗限制，整合醫療與社福資源，採平日與假日雙軌服務模式，讓長者獲得不中斷支援，展現志工團隊熱忱與專業。

郭乃文局長強調，全市目前共布建413個社區照顧關懷據點，持續提供關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐服務與預防延緩失能等多元照護內容，未來將持續以「以人為本」為核心，深化在地社福政策，擴大照顧弱勢與長者需求，打造更具互助、共生、共融的生活社區，「尊嚴關懷、共融發展」社福願景。