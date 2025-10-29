南市榮獲農再考核卓越獎及甲等績優縣市

南市府榮獲農業部「社區農村再生績效考評」卓越獎，由農業部次長黃昭欽頒發獎盃。（農業局提供）

記者翁聖權／新營報導

南市府榮獲農業部「社區農村再生績效考評」卓越獎第一組第三名，由農業部次長黃昭欽頒發獎盃一座及獎金新台幣八十萬元，同時也獲得甲等績優縣市獲頒獎牌一面。

農業局指出，農業部辦理各縣市政府推動社區農村再生績效考評計畫，針對縣市政府推動社區農村再生計畫包括「農村總合發展計畫」、「年度農村再生執行計畫」、「社區農村再生輔導計畫」，「執行培根計畫課程之規劃與訓練」、「農村再生計畫與年度執行計畫之研提」、「輔導與執行」等重要項目，考評縣市政府之執行效能、成果與行政創新作為及農村再生政策配合度；南市受到評審委員認同，榮獲農再卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市。

廣告 廣告

局長李芳林說，南市去年榮獲第三屆全國金牌農村競賽銅牌獎，今年再榮獲直轄市、縣（市）政府推動社區農村再生績效考評再獲農再卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市，接連獲農業部肯定深感欣慰，為廣為宣傳台南農村，市府亦規劃農村遊程，並上架旅遊平台，讓更多人可以來感受台南農村文化。

南市辦理農村再生十餘年，深獲農業部肯定，未來仍持續輔導農村社區積極配合農業部辦理農村再生相關業務，期望「中央與地方」以及「政府與民間」可以共同努力，攜手共創台南農村榮景，讓台南農村永續發展。