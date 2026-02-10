南市樂齡示範中心曾文園區新教室 啟用

南市樂齡示範中心曾文園區新教室啟用，首場推出青銀共學實驗課，深獲學員好評。（記者李嘉祥攝）

▲南市樂齡示範中心曾文園區新教室啟用，首場推出青銀共學實驗課，深獲學員好評。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局與臺南市樂齡學習示範中心合作，於曾文市政願景園區啟用新增教室，並同步辦理「青銀共學實驗課」，教育局副局長楊智雄代表市長黃偉哲及教育局長鄭新輝出席與學員同樂；有趣課程也吸引樂齡夥伴帶著國小中高年級學童參與，以科學實驗破解大腦的視覺陷阱，學會辨識日常生活中的「隱形糖」，建立正確的原型食材挑選觀念，透過活潑創意的代間課程，讓健康與學習成為世代共享的語言。。

新教室開課特別邀請陽明大學神經科學研究所博士、科技教育顧問薛宥綱進行「本氏液」實驗，由長輩擔任「首席安全官」，負責監控實驗過程的水溫與操作距離；孩子則擔任「精密操作員」，負責精準操作滴管與觀察試劑的顏色變化，青銀聯手破解食物甜味陷阱的同時，也增進家人的實質關懷。

黃偉哲市長表示，南市高齡人口比例已達20.48%，面對超高齡化社會，市府率先將退場私校台灣首府大學轉型為曾文市政願景園區，並成為推動終身學習重要據點，建立場域活化與在地回饋新典範；南市樂齡學習示範中心自113年7月31日進駐以來，參與樂齡學習的市民人次已突破萬人，為回應日益成長的學習需求，市府持續投入資源進行空間整備與規劃，並正式啟用園區內致遠樓二樓教室，提供溫馨、彈性及多元的創新學習場域。

鄭新輝局長指出，市府致力推展樂齡學習政策，為使樂齡學習示範中心有更完善的上課空間，教育局爭取新增教室並添購教學設備，完成空間改造；新教室正式啟用後可提供更充裕的學習場域，與樂齡學習中心合作辦理婆姐咖啡、手作藝文等特色課程；此次也首度於新啟用教室辦理代間科學實驗課，推出即獲好評，空間拓展與多元課程開發，成為南市樂齡學習蓬勃發展的最佳印證。

南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴說，中心多年來開辦豐富課程深獲市民肯定，吸引各區民眾參加，未來會充分活化新增空間，提供更多樂齡學習機會。

鄭新輝局長強調，未來也會持續與樂齡學習中心合作推動各項樂齡學習課程與活動，展現校園空間轉型的創新價值，提供市民更多終身學習的機會，邁向健康友善的全齡學習城市。