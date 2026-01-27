南市機關學校創新提案競賽評選 出爐
▲南市政府及所屬機關學校創新提案競賽評選結果出爐，副秘書長殷世熙表揚消防局、衛生局第一線團隊，將日常業務中的痛點轉化為創新方案。（記者李嘉祥攝）
臺南市政府研考會推動「臺南市政府及所屬機關學校創新提案競賽」，114年評選結果出爐，共選出4件特優獎、1件優等獎。市府27日公開表揚，副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲頒獎予消防局、衛生局第一線團隊，將日常業務中的痛點轉化為可落地、可擴散的創新方案，展現市府持續精進治理的動能。
消防局提出2案獲特優獎肯定，其一為「救護車右方視覺輔助觀看系統」，在救護車右側加裝具120度廣角與夜視功能鏡頭，以相對低成本方式提升駕駛視野，降低行車風險，強化救護人員執勤保障；其二是「新式人員管制APP」，結合平板與NFC卡片進行人員管制與即時回報，提升火場指揮掌握度與安全管理效率，讓現場資訊回傳更即時、更可追溯。
衛生局則提出3案展現跨域服務設計，2案特優獎中的「心之所向：心理諮商可以去哪」，協助民眾辨識合法心理諮商資源，提升心理健康服務的可近性與安全性；「關懷獨老精溫心」結合精神康復者培力與獨居長者關懷服務，促進社區共融，並推動心理健康去污名。另獲得優等獎的「北門衛生所中醫多元醫療照護計畫」，攜手新營醫院推動中醫巡迴診療，並設立小黃公車預約站，提升偏鄉醫療可近性，成為醫療平權的重要示範。
市長黃偉哲表示，市政工作面對的問題往往來自現場，最需要的解方也常出自現場，同仁在制度框架內主動盤點流程、提出改善做法，不僅能加速行政效率，也能讓市民感受到公共服務品質的具體提升，透過競賽機制，讓好點子被看見、被檢視、被支持，進一步形成市府推動創新治理的常態化力量。
研考會主委王效文指出，市府競賽透過制度化評選與專業回饋，支持同仁提出想法並協助逐步落地，獲獎團隊長期站在服務民眾第一線，以實務經驗精準掌握問題，並將創新思維落實為具體可行的行政或政策作為，不僅改善流程，也直接回應市民需求、提升公共服務品質；相關得獎成果及已公告於研考會網站提供各界參考運用，未來也會持續深化跨域協作與成果應用，讓創新不止於得獎，更能在市政運作中擴散複製，持續產出可被市民感受的公共價值。
其他人也在看
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
湖心亭「漂浮姆明」遭批看嘸全貌 藍議員：話題帶動人潮
台中市 / 綜合報導 為了替2026年中台灣燈會活動熱身，台中市政府在市民廣場打造21公尺高的「姆明」巨偶，又在湖心亭中間打造漂浮姆明充氣偶，透過空拍視角就可以看到姆明飄在湖面，可愛又吸睛，不過實際到場，以正常人視角來看，只能看到姆明的頭或身體這些局部部位，讓網友不禁嘲諷，姆明身體下粉紅色的泡泡，很像福壽螺的卵。綠營議員認為，台中市府花錢辦活動，卻讓民眾「只能看一半」，缺乏規劃能力，藍營議員則認為，活動規劃每個人看法都不同，重要的是能創造話題，吸引民眾來到台中。 湖心亭中間，國際知名IP姆明的大型氣偶啟用，白色小精靈躺在粉色泡泡上，看起可愛又吸睛，空拍視角下的姆明，圓滾滾身軀悠閒躺在水面，不過實際到場，以正常人站在湖邊的視角，只能看到姆明的頭部.側面看不到姆明全貌，還有網友批評看起來像福壽螺的卵。民眾說：「就是躺在很像很舒服的棉花或是雲朵上，這個躺著就是真的，沒有辦法看到全貌，比較可惜，我想拍它全部的(身體)，就是不可以，沒辦法。」只能看到局部姆明，不少人覺得可惜，2026中台灣燈會，中市府和國際知名IP姆明一族合作，為了替燈會熱身，先在台中市民廣場設置21公尺高的巨型姆明，接著又在湖心亭打造漂浮姆明，綠營議員認為市府花錢辦活動，應該要讓民眾能親近。市議員(民)陳淑華說：「市政府在花錢辦活動，或是做裝飾的同時，應該要兼顧讓市民能夠親近。」市議員(民)陳俞融說：「執行能力低落，缺乏規劃，令人遺憾。」藍營議員則認為，裝置的設計規劃，民眾喜好見仁見智，無論怎麼看，在網路有熱度討論，就可以吸引更多人來到台中，市議員(國)陳政顯說：「討論的話題能夠讓多數的人，甚至說在燈會這段期間，過年這段期間，有一個話題性的討論也未嘗不可。」市民廣場的姆明公仔，先前才因衍生違規亂象引發爭議，如今漂浮姆明再度成為討論焦點，相關話題也隨著中台灣燈會持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貓頭鷹飛停「女神頭上」歪頭賣萌 網笑：被媽祖收編
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗南庄的獅頭山勸化堂有特殊旅客到訪，一隻貓頭鷹飛進來，停在了殿內媽祖神像的頭冠上，爭著黑溜溜的大眼睛看著信眾，有趣畫面被民眾PO上網，還有不少網友笑說，牠是被媽祖收編了。 宮廟前方就是莊嚴慈祥的媽祖神像，頭冠上還站著一隻貓頭鷹，乍看之下就像是神像的裝飾，但仔細看看，這隻貓頭鷹是活的，雖然一動也不動，卻用黑溜溜的大眼睛看著四周。民眾說：「感覺牠很靈啊，靈動，眼睛就這樣轉過來，好神奇唷，我剛開始以為牠是假的，可是牠竟然會動。」這是苗栗南庄的獅頭山勸化堂，24日飛來這隻貓頭鷹，就這樣停在媽祖頭上，網友拍下畫面PO上網引起討論，還有網友說牠是媽祖娘娘認定的守護神，被媽祖收編了，信眾到廟裡參拜也覺得很可愛。獅頭山勸化堂董事長黃錦源說：「貓頭鷹啊，牠能夠飛到這裡面來，而且是飛在這個我們媽祖的頭冠上面，一定有牠特殊的因緣，應該是說跟隨媽祖來修行吧。」廟方說，貓頭鷹24日下午2點多，從佛龕玻璃兩側縫隙飛進去，被信眾發現直到25日都沒離開，想必有牠的因緣，而這位特殊訪客到訪的畫面，廟方也在店門拉起紅絨柱管制，暫停開放上香避免貓頭鷹受到驚擾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 週前 ・ 發表留言
百年首度台中贊境！ 山邊媽駐駕樂成宮7天吸大批信徒
苗栗縣 / 綜合報導 擁有3百多年歷史的苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度來到台中市區贊境，並在東區的 樂 成宮駐駕，與旱溪媽祖同殿受香，吸引大批信眾前來參拜。山邊媽祖預計在樂成宮停留7天，31日辭駕返回苗栗後龍，回程前還要與旱溪媽祖、大庄媽祖同 遊 大慶夜市，在台中掀起追媽祖熱潮。身披金色繡袍、頭戴鳳冠，祂是來自苗栗後龍的山邊媽祖，右手邊則是穿著彩色神衣的旱溪媽祖，兩尊媽祖神像並肩安座，在樂成宮大殿中，形成難得一見的畫面，不少民眾前來參拜，手持清香虔成祈求媽祖庇佑，也有民眾拿出手機紀錄。信眾說：「在網路上跟電視上，都有看到山邊媽在這裡，然後我們就想說特地來看，祂從苗栗過來，我想說要來這邊來拜媽祖，媽祖很靈感，好開心喔，所以一定要來看祂，因為我一直本來就很喜歡山邊媽。」台中樂成宮董事長何敏誠說：「本來就人都很多，但今天比平常的禮拜一更多了3倍。」記者潘虹恩說：「山邊媽祖首度來到台中樂成宮駐駕，預計在這邊停留7天，吸引大批民眾過來參拜。」山邊媽祖，過去常與「粉紅超跑」白沙屯媽祖一同遶境，這次是百年來，首度到台中市贊境，贊境就是受其他宮廟邀請進行繞境活動。24日山邊媽祖鑾轎從南屯萬和宮出發，信眾人山人海，隨後走訪萬春宮，傍晚更前往旱溪夜市，最後駐駕樂成宮，這次活動的因緣，來自過去參與白沙屯媽祖遶境，所結下的深厚情誼。台中樂成宮董事長何敏誠說：「媽祖的意思啦，來跟我們的神轎互相姊妹談話，種下了一段佳話。」山邊媽祖預計在1月31日辭駕，返回苗栗後龍，回程前將與旱溪媽祖、大庄媽祖，「三媽」同遊台中大慶夜市，百年首見的台中行，也在台中掀起一股追媽祖的熱潮。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台北走春賞燈又賞花 西門町圓山花博雙IP
配合台北燈節活動，推出20條主題遊程，輕鬆進行小旅行(圖/台北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
2026台灣燈會嘉義縣登場 6大主題燈飾展現台灣與多國連結
南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導2026台灣燈會，3月將在嘉義縣登場，縣府這次邀請近50位新住民，共同打造新住民燈區，透過6大主題燈飾，展現台灣與多國之間的連結，讓異國文化交流不只用肉眼可見，還能親身體驗。7位來自越南、印尼等國的新住民姐妹，穿上傳統服飾，推著行李箱，走秀演出，為新住民燈區，揭開熱鬧序幕。（圖／民視新聞）7位來自越南、印尼等國的新住民姐妹，穿上自己國家的傳統服飾，手裡推著行李箱，走秀演出，為新住民燈區，揭開熱鬧序幕。縣長翁章梁特別出席記者會，除了強力推薦，民眾一定要來燈會，感受嘉義這7年的蛻變，也介紹台灣燈會在嘉義的亮點。（圖／民視新聞）2026台灣燈會，3月將在嘉義縣登場，縣府今年邀請近50位新住民，打造新住民燈區，主題以跨海、落地、共生到共築，呈現新住民的生命歷程，除了固定燈飾，燈區也安排舞台表演以及光雕秀，讓民眾能走進燈區，沉浸式體驗。移民署副署長陳建成表示，越南、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓，國人比較會去跟她們結為連理，尤其在我們普遍出生率，比較不高的狀況之下，這些新住民姐妹也對台灣貢獻了很大。嘉義縣新住民人口約有1.4萬人，是嘉義不可或缺的重要力量，縣長翁章梁也特別出席記者會，除了強力推薦，民眾一定要來燈會，感受嘉義這7年的蛻變，也介紹台灣燈會在嘉義有哪些亮點。嘉義縣長翁章梁表示，這一次整個台灣燈會，非常具有國際化，當然台灣本土的紙風車，包括很多燈飾，包括嘉義的無人機，跟台灣非常有名的煙火，都會在現場跟大家一起見面。新住民燈區全面啟動，融合各國特色，象徵擁抱多元文化，縣長翁章梁也邀請民眾，屆時一起走進燈區，體驗異國文化的美好。原文出處：2026台灣燈會嘉義縣登場 6大主題燈飾展現台灣與多國連結 更多民視新聞報導嘉義六腳"92歲騎士遭撞死" 女駕駛肇逃11小時後被逮2026台灣燈會形象影片曝 展現嘉義人努力打拚模樣《嘉義・乘光而行》形象影片、嘉義夢燈區同步亮相民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台北電玩展多款人氣遊戲攤位有望送出虛寶與限定碼！試玩、舞台活動別錯過
隨著台北國際電玩展將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館登場，除了最新遊戲試玩與舞台活動外，「現場是否能拿到虛寶或限定兌換碼」也成為不少玩家關注焦點。根據目前已公布的參展資訊與歷年活動慣例，多款手機與線上遊戲攤位，以及部分大型 IP 舞台活動，都有機會透過試玩、互動任務或抽獎形式，提供虛寶或限定好禮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 631則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 437則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 96則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 129則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前 ・ 43則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 126則留言