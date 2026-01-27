南市機關學校創新提案競賽評選 出爐

南市政府及所屬機關學校創新提案競賽評選結果出爐，副秘書長殷世熙表揚消防局、衛生局第一線團隊，將日常業務中的痛點轉化為創新方案。（記者李嘉祥攝）

▲南市政府及所屬機關學校創新提案競賽評選結果出爐，副秘書長殷世熙表揚消防局、衛生局第一線團隊，將日常業務中的痛點轉化為創新方案。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府研考會推動「臺南市政府及所屬機關學校創新提案競賽」，114年評選結果出爐，共選出4件特優獎、1件優等獎。市府27日公開表揚，副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲頒獎予消防局、衛生局第一線團隊，將日常業務中的痛點轉化為可落地、可擴散的創新方案，展現市府持續精進治理的動能。

廣告 廣告

消防局提出2案獲特優獎肯定，其一為「救護車右方視覺輔助觀看系統」，在救護車右側加裝具120度廣角與夜視功能鏡頭，以相對低成本方式提升駕駛視野，降低行車風險，強化救護人員執勤保障；其二是「新式人員管制APP」，結合平板與NFC卡片進行人員管制與即時回報，提升火場指揮掌握度與安全管理效率，讓現場資訊回傳更即時、更可追溯。

衛生局則提出3案展現跨域服務設計，2案特優獎中的「心之所向：心理諮商可以去哪」，協助民眾辨識合法心理諮商資源，提升心理健康服務的可近性與安全性；「關懷獨老精溫心」結合精神康復者培力與獨居長者關懷服務，促進社區共融，並推動心理健康去污名。另獲得優等獎的「北門衛生所中醫多元醫療照護計畫」，攜手新營醫院推動中醫巡迴診療，並設立小黃公車預約站，提升偏鄉醫療可近性，成為醫療平權的重要示範。

市長黃偉哲表示，市政工作面對的問題往往來自現場，最需要的解方也常出自現場，同仁在制度框架內主動盤點流程、提出改善做法，不僅能加速行政效率，也能讓市民感受到公共服務品質的具體提升，透過競賽機制，讓好點子被看見、被檢視、被支持，進一步形成市府推動創新治理的常態化力量。

研考會主委王效文指出，市府競賽透過制度化評選與專業回饋，支持同仁提出想法並協助逐步落地，獲獎團隊長期站在服務民眾第一線，以實務經驗精準掌握問題，並將創新思維落實為具體可行的行政或政策作為，不僅改善流程，也直接回應市民需求、提升公共服務品質；相關得獎成果及已公告於研考會網站提供各界參考運用，未來也會持續深化跨域協作與成果應用，讓創新不止於得獎，更能在市政運作中擴散複製，持續產出可被市民感受的公共價值。