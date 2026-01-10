南市殯葬業全國評比 6年3度獲優等

南市長黃偉哲肯定民政局長姜淋煌所率團隊持續精進殯葬服務，於全國評比六年三度榮獲優等肯定。（記者李嘉祥攝）

內政部每二年辦理「直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效評量」，臺南市榮獲一一四年度優等獎，已連續六年、三次評比皆獲優等，展現優良殯葬管理制度與公共服務品質；黃偉哲市長特於市政會議肯定民政局團隊努力，也強調殯葬服務關係到市民生命尊嚴與家屬感受，期許民政局持續精進服務，打造更周全、溫暖有尊嚴殯葬環境。

民政局長姜淋煌表示，市府以「尊重生命、關懷家屬、兼顧永續」為核心持續推動相關政策與制度精進，南區第一火化場改建工程已完工啟用，並投入七點五億元辦理新營福園殯葬專區擴充與增建，一一六年完工後可提升溪北地區殯葬量能及改善停車問題；市府也持續向中央爭取經費辦理南區第二火化場爐具整修，強化殯葬服務量能與設施品質；自一百年起訂定平民安葬專戶相關管理要點並設立專戶，透過捐助協助弱勢處理喪葬所需，十四年來累計受益人數約一萬人，補助總金額達一點七五億元。