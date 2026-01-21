南市母語日表揚推展本土語言績優學校與人員

南市教育局舉辦推動221世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮，教育局長鄭新輝表揚母語推動上表現優異學校、教師及學生。（記者李嘉祥攝）

響應世界母語日，臺南市教育局21日於中西區協進國小舉辦「115年推動221世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮」，教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲表揚在母語推動上表現優異的學校、教師及學生，肯定學生在「小小Vlogger遊臺南」、「母語 Podcaster」、「我詩故我在」及「魔法語花一頁書」等母語競賽中亮眼表現，也嘉勉長期投入母語教育績優人員展現臺南將母語學習結合數位科技與文學創作的豐厚成果。

典禮中表揚多位表現優異的學生，西港國小於「小小Vlogger遊臺南」競賽中表現亮眼，學生以母語入鏡走讀「西港八份」，透過影像紀錄家鄉故事，展現母語應用與在地文化的緊密連結；新市國中學生韓景淮則以新詩作品「行！咱作伙來去」記錄花蓮地震期間民眾彼此扶持、自願當「鏟子超人」的歷程，細膩呈現台語文學所承載的情感與記憶，榮獲「我詩故我在」競賽第一名。

典禮中也表彰長期投入母語教育的優秀人員，榮獲「本土語傑出個人貢獻獎」的文山國小教師陳崇民長年致力於台語劇本創作與教學實踐，透過戲劇形式引導學生親近母語、理解文化內涵，也期盼持續以戲劇書寫母語之美，讓母語教育自然融入孩子的學習與生活。

黃偉哲市長表示，母語是族群文化得以延續的重要根基，市府長期推動母語生活化，鼓勵親師生將母語自然融入日常溝通與創意表現，讓母語不僅存在於課堂與教材中，更能回到家庭、走進生活：未來會持續營造友善的母語學習環境，結合學校教育、社區與家庭力量，讓母語在校園與社會中被持續使用與理解，成為連結世代記憶、深化文化認同的重要基礎。

鄭新輝局長指出，市府積極推動母語教育相關競賽，鼓勵學校依學生的語言背景與校園情境發展合適的母語活用方式，包括在課程或校園活動中練習口語表達，或透過數位工具記錄地方故事與長輩訴說的生活記憶，讓母語自然融入孩子的學習與生活，透過學校、社區與家庭共同參與，讓母語不只是課堂上的學習內容，而能在生活中持續被使用，成為孩子連結家鄉與文化的重要橋梁。

鄭新輝局長也強調，為持續拓展母語學習的多元樣貌，今年再度攜手國立臺南生活美學館辦理「臺南市2026 世界母語日系列活動—『咱畫咱的話』畫作展覽」，精選 45 幅「魔法語花一頁書」競賽優秀作品，自25日起展至3月8日，語別涵蓋台語、客語、原住民族語及新住民語，透過孩子的創作視角，呈現語言、藝術與生活經驗的交織成果，邀請市民走進展場，感受母語在當代生活中的多元樣貌。