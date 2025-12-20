南市民代歲末邀社團及企業協力送暖

南市議員黃肇輝歲末邀社團及企業協力送暖 連續四年關懷弱勢族群不中斷。（記者李嘉祥攝）

歲末腳步近，立委郭國文與臺南市議員黃肇輝聯合服務處20日攜手大灣營造、阿舍食品、力歐國際、聯耀電鍍、三新紡織等單位舉辦「歲末寒冬愛心送暖公益活動」，發放物資給永康區600多戶低收入家庭；林俊憲委員團隊、永康區公所、南灣里長詹瑞美及志工團隊也共同參與，於冬至前夕關懷弱勢族群，傳遞溫暖。

活動活動現場除發放快煮麵、機能襪及禮券等生活物資，也準備應景湯圓與民眾一同分享，並安排臺南市希望義剪服務協會、永健日常保健義診服務團隊現場義剪與推拿服務，吸引不少鄉親參與，場面溫馨熱鬧；另當天無法到場領取的民眾，也安排憑通知單至黃肇輝議員永大服務處領取。

到場關心的林俊憲立委表示，照顧臺南鄉親一直是他堅持的目標，未來若能順利承擔更大的責任，將持續強化老人福利、提高育兒津貼，同時提升台南整體就業競爭力，打造更宜居的城市。

郭國文立委執行長陳怡如指出，郭國文委員自擔任臺南市議員以來，便長期關心公益事務、投入弱勢照顧，因此每年寒冬送暖及各項公益活動，團隊都盡力參與，希望透過實際行動，讓鄉親感受到用心與關懷，後來更交棒給黃肇輝議員，期許繼續照顧永康鄉親。

黃肇輝議員強調，延續郭國文委員長年投入公益的精神，連續四年舉辦送暖活動，並逐步擴大邀請更多企業與團體共同參與，今年規模較往年成長，希望這樣傳遞愛與溫暖的活動能長久辦理，期待未來有更多愛心企業加入，一起為社會盡一份心力；他也感謝異人館國際餐飲提供湯圓，暖大家的胃，以及頡欣機械、台灣一一冷氣、正茂建設、臺南市幼托教育創新協會等單位加入愛心公益行列。