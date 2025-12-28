南市民代為麻豆疑似保姆虐童案家長發聲 市府依法究責到底保護兒少零容忍

立委郭國文、南市議員陳秋宏為麻豆疑似保姆虐童案家長發聲，要求市府依法究責到底。（記者李嘉祥攝）

▲立委郭國文、南市議員陳秋宏為麻豆疑似保姆虐童案家長發聲，要求市府依法究責到底。（記者李嘉祥攝）

臺南市麻豆區傳出疑似保姆虐童案，立委郭國文、市議員陳秋宏接獲陳情後，28日與受害兒童家屬、南市警局麻豆分局副分局長劉行五、南市社會局兒童福利科長楊小萱一同召開記者會說明相關案情；社會局強調，該案已依法提起獨立告訴並進入司法調查程序，市府對任何傷害兒童與少年行為絕不姑息，會全力配合司法機關徹查究責，並持續關心受害幼童醫療復原情形及追蹤司法進度。

廣告 廣告

受害家屬表示，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下的兒童，都還不會講話，加害人就是看準這點，對兒童打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵，而整起事件爆發是因為一位11月大的小朋友送醫後發現有新、舊傷，疑似遭虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現鄭姓、張姓保母的惡行；光看過去1個月的監視畫面，自己8月大的小孩就受虐超過20次，且監視器的畫面顯示殘忍施暴，包括打巴掌將小孩打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，看到畫面心都碎了，無法想像怎麼有這麼變態的人。

麻豆警分局說明12月6日接獲通報一名未滿1歲之幼童疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢，警方接獲通報後立即成立專案小組，並報請臺灣臺南地方檢察署檢察官指揮偵辦，到受托保母做訪視後察覺異常，扣押監視影像報請檢察官偵辦，檢警單位掌握事證後將涉案2名保姆拘提到案，經檢察官訊問後認定涉案情節重大且有滅證及串證之虞，已向法院申請羈押獲准，兩人於12月8日遭裁定羈押禁見；目前一共有6位家長提出傷害告訴，因涉及兒少保護且已進入司法指揮偵辦，相關細節及行為動機仍待進一步釐清。

楊小萱科長指出，涉案兩位保母中僅有一位屬於合格收托，另外一位並非合格登記的保母，但合格保母也僅回報照顧2名兒童，代表該保母違規收托6位兒童，後續社會局將依法撤照、對於違規的部分進行裁罰，並逐一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長以了解過往情況；該名男嬰目前仍於醫院接受治療，全案已依法提起獨立告訴並進入司法調查程序，將持續關心復原情形，並追蹤司法進度，也強調任何傷害兒童與少年之行為絕不姑息，會全力配合司法機關徹查究責外，亦將持續追蹤受害幼童醫療復原情形，確保相關協助不中斷。

郭國文立委強調，虐童憾事一再發生，剴剴案之後修正《刑法》提高虐童的刑責，但目前更完整的《兒童托育服務法》仍在立法院審查當中尚未三讀，導致對於兒童照顧的監管與虐兒防範還不夠完全；其實服務法中包含強化不當對待或照顧的處理機制，對保母此類「在宅托育」、「居家托育」、「到宅托育」等多面向的照顧兒童形式也都有明確規範，可對托育人員的虐待、不當管教等行為做出明確罰則，希望立法院同事能加速該法案的協商，盡速完成三讀，來落實對於孩童，甚至是對整個家庭的保障。

陳秋宏議員強調，違規業者總是有辦法在社會局訪查時隱藏犯罪事實，可見目前查核方法仍有待加強空間，他認為可詢問左鄰右舍是否經常聽到孩童哭聲，以及從育兒物品的數量應該可看出照顧不只2名嬰兒，社會局都應該提高警覺，不能只是制式查核。