南市民政局以民為本落實民生建設 完善基層公設強化社區安全網路

▲南市民政114年啟動多案里活動中心新建工程，今年有八座新建活動中心及一棟辦公廳舍完工啟用，完善基層公設強化社區安全網路，圖為白河區公所新辦公廳舍落成。（記者李嘉祥攝）

民政為庶政之母，舉凡自治選舉、區里組織、民意彙集、宗教團體輔導、戶籍登記、役男徵集等與市民生活息息相關的事務，均為本局之重要業務：臺南市政府民政局114年持續以市民需求為核心，從完善基層公共建設、強化社區安全網絡，到推動環保殯葬政策及促進單身市民交流，全面展現「以民為本」施政成果，透過具體工程建設與貼近生活的服務措施，逐步打造安全、友善且具永續發展的幸福城市。

民政局長姜淋煌表示，為加速地方集會場所建設，114年啟動多案里活動中心新建工程，有8座新建活動中心及1棟辦公廳舍於今年陸續完工啟用，同時也針對建物老舊或設施設備不足的里活動中心爭取並編列預算，補助區公所辦理修繕工程及充實內部設施，提升活動空間的安全性與使用效能，提供市民更優質的公共服務環境；為提升社區治安與公共安全，並自110年起結合有線電視業者推動大新營地區里鄰社區即時影像設置示範計畫，114年起更補助各區每里設置2組監視器，且可依實際需求彈性調整設置地點，進一步強化即時監控功能，完善社區安全防護網。

姜淋煌局長指出，民政局長期推廣環保自然葬政策，103年設立大內生命紀念園區，截至114年11月底累計植存6306位先人，另於仁德區中洲示範公墓設立「臺南市仁德生命紀念園區」環保葬專區，以都會公園概念規劃，自110年6月啟用至114年11月底植存數達5614位，今年並訂定「臺南市政府民政局海域實施骨灰拋灑補助作業計畫」，補助海葬每位亡者1.5萬元，截至114年9月底海葬人數達109位；總計南市環保葬人數自110年1173位逐年成長，截至114年11月底已達12029位，顯示環保殯葬觀念逐漸為市民認同與接受。

姜淋煌局長強調，為提升市民成婚意願與人口政策正向發展，市府提供便捷結婚登記服務，並舉辦聯合婚禮及用心打造浪漫婚禮氛圍，今年於11月29日在曾文市政願景園區辦理，共計有50對新人參加，吉祥物魚頭君、菜奇鴨引領新人踏上紅毯，象徵幸福啟動，市長黃偉哲擔任證婚人帶領新人宣讀誓詞，整體儀式溫馨隆重，未來也會持續秉持務實與前瞻並進施政精神深化基層建設、完善公共服務，與市民攜手共創安全、宜居、幸福臺南。