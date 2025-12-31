南市民政局深化數位治理精進殯葬管理 傳承文化價值及強化安全體系

南市民政局持續深化數位治理及精進殯葬管理，傳承文化價值與強化安全體系，殯葬管理在市長黃偉哲任內連續6年3次獲中央評量優等，副局長吳明熙代表領獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市民政局持續深化數位治理及精進殯葬管理，傳承文化價值與強化安全體系，殯葬管理在市長黃偉哲任內連續6年3次獲中央評量優等，副局長吳明熙代表領獎。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府民政局114年持續以市民需求為施政核心，從數位便民服務、殯葬管理品質提升、傳統文化傳承到後備安全能量強化，多面向推動具體作為，從建置里社區活動中心入口網站、殯葬管理評量獲頒全國優等、辦理16歲成年禮傳承府城文化底蘊到替代役備役再進化等，展現市政治理的專業與溫度，穩健打造兼具便利、安全與文化厚度的宜居城市。

廣告 廣告

民政局長姜淋煌表示，因應科技進步與行動裝置普及，民政局全面導入「響應式網頁設計」，讓民眾以手機、平板或電腦瀏覽皆能順暢操作，「臺南市里社區活動中心入口網站」自101年建置以來，已成為市民查詢與使用活動中心的重要平台，另為落實「網路代替走路」便民理念也推出租借活動中心線上繳費功能，提供多元繳費方式，民眾無須親自臨櫃即可完成申請與繳費，有效節省時間與交通成本，打造更人性化的數位公共服務。

姜淋煌局長說，市府透過設施設備優化、服務流程精進與管理制度完善，逐步回應市民治喪需求，包括南區第一火化場順利落成啟用，以及新營福園擴建工程持續推動，全面提升殯葬服務量能與環境品質，憑藉殯葬政策推動與整體服務品質表現，於內政部辦理「直轄市、縣市政府殯葬管理業務評量」中榮獲全國優等，在市長黃偉哲任內已連續6年3次獲中央評量優等殊榮，展現市府在殯葬管理制度與公共服務上的持續精進。

另外，民政局也串連市區6家寺廟共同辦理16歲成年禮，擴大宣傳效益，展現臺南深厚的歷史文化與傳統成年禮儀；114年成年禮活動以「成功啟航 開啟府城貿易的源頭」為主題，融合歷史、人文與觀光元素，引導學子體驗成年責任與文化意涵，同時推廣府城文化觀光，精彩活動內容吸引巴拉圭駐華公使之子參與，為傳統儀式增添國際亮點，展現臺南文化的多元與包容。

姜淋煌局長指出，面對多元災害與安全挑戰，市府持續精進替代役備役訓練，強化城市整體應變能量；在救護專業方面，114年1月至12月辦理「EMT-1初級救護技術員繼續教育訓練」，有804名備役役男完成複訓並取得證書，成為可即時投入救援的在地力量；同時也推動實彈射擊訓練，將替代役備役人力納入民防體系，提升自我防衛及支援能力，今年1月至12月有 926名備役役男完成訓練，展現後備戰力與守護家園的決心。

姜淋煌局長強調，未來民政局將持續結合救護、防災與民防訓練，打造更安全、更具韌性的臺南，並以務實創新為導向，深化數位治理、精進殯葬管理作為、傳承文化價值並強化安全體系，攜手市民共創便利、安心且充滿文化厚度的幸福城市。