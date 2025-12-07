南市民政局表揚績優戶政人員及志工 戶政日搭遊艇漫遊安平港

南市民政局辦理戶政日績優戶政人員志工表揚暨安平港懷舊漫遊活動，局長姜淋煌表揚績優戶政志工及績優戶政人員。（記者李嘉祥攝）

為感謝戶政人員平日辛勞，臺南市政府民政局特辦理「臺南巿114年戶政日績優戶政人員志工表揚暨安平港懷舊漫遊活動」，包括民政局、全市各戶政事務所員工及志工共約150人出席，除公開表揚績優戶政志工及績優戶政人員，也針對臺南市戶政業務評比績優戶所進行頒獎，同時安排餐敘及搭乘遊艇漫遊安平港，民政局長姜淋煌並率局內幹部出席同樂。

南市戶政日表揚安南戶政事務所蘇綢、歸仁戶政事務所吳淑芬、白河戶政事務所張素月、佳里戶政事務所黃秋桂、府東戶政事務所陳慧玲、安平戶政事務所郭惠娟等6名績優戶政志工；另也表揚府東戶政事務所蔡欣縈、學甲戶政事務所邱豐毅、善化戶政事務所洪雅麗、新營戶政事務所洪翊瑋、永康戶政事務所莊尚、安南戶政事務所謝尹婷等6名績優戶政人員

姜淋煌局長表示，黃偉哲市長重視為民服務態度，期望在基層服務的戶政人員以同理心與盡力解決問題的態度，在現有的良好基礎上提供民眾更優質的服務；戶政人員業務十分繁忙，除平日中午及週六延長服務，假日也需要值班受理結婚登記，市府特透舉辦戶政日活動，表達對基層戶政同仁的最大感謝。

姜淋煌局長指出，此次活動地點特別選擇在安平福爾摩沙遊艇酒店，讓大家乘遊艇漫遊安平港，體驗安平古鎮特殊文化歷史風華，讓更多人看到臺南之美，也藉此鼓勵辛勤勞苦的戶政人員，感謝其在工作崗位付出，讓平日在第一線服務的戶政人員與志工有機會到戶外遊樂及相互交流，疏解平日工作壓力、促進同仁情誼，在工作與生活間取得平衡，達到健康樂活人生目標。