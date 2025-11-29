南市民治市政市民廣場耶誕點燈 邀民共享溫馨節慶氣氛

南市民治市政市民廣場耶誕點燈，市長黃偉哲帶領現場賓客點亮耶誕樹，宣告耶誕節即將來臨，邀民眾一起幸福臺南。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府民治市民廣場29日舉行「2025幸福臺南．耶誕點燈」，從下午2點一直熱鬧到到晚間8點30分，除有豐富多元文創市集及好玩有趣親子DIY、小小波麗士、北極熊遊樂氣墊，舞台區也邀在地團體表演勁歌熱舞；金鐘獎主持人陳凱倫及新光之星謝聖凱、軍中情人周子寒及新營囝仔音樂鬼才鄭進一等藝人精彩演出，現場充滿濃郁幸福氣氛；市長黃偉哲於晚間率隊點亮幸福耶誕樹，並與新營牧者聯禱會多位牧師一起為臺南祝禱，祝福市民新的一年身體健康、萬事如意。

南市民治市政中心前廣場自下午2點起開始湧入人潮，職人手作、美食品項豐富的倉庫市集開賣，舞台演出由Monay樂團揭開序幕、新營活泉教會耶誕敬拜開場，還有在地團體萬是幼兒園可愛的舞蹈演出，育德工業家事職業學校的勁歌熱舞以及右武衛兒童合唱團的純淨演唱；新光之星謝聖凱帶來多首好聽歌曲，忠政里歌唱比賽冠軍蔡幸妙、軍中情人周子寒也陸續登台演唱；音樂界創作鬼才、新營囝仔鄭進一壓軸演出，為市民演唱多手招牌創作金曲，曲曲膾炙人口，為活動劃下美麗句點。

市長黃偉哲表示，新營耶誕點燈活動舉辦多年，希望透過活動把歡樂帶給市民，讓大小朋友都能在溫馨節慶中共享美好時光，耶誕節過後緊接著就是跨年及農曆新年，希望市民在新的一年都有新的發展，平安順心。

黃偉哲市長也提及從0121楠西地震到0708丹娜絲颱風，大自然極端氣候嚴竣挑戰對溪北地區造成災害，市府除跨局處投入災後復原，也積極投入建構韌性城市，強化基層社區的自我防護能力，守護市民生命財產安全；另也致力穩定溪北、溪南的平衡發展，在娛樂產業方面，鹽水區閒置近25年的百年製糖工廠遺址改造為「岸內糖廠影視基地」，成為影視重鎮，展現文化創意產業的轉型能量，帶動地方發展的效益。

黃偉哲市長說，在科技產業方面，市府積極打造「AI製造黃金十年」藍圖，成功爭取中央「AI新科技－智慧機器人計畫」，讓「智慧機器人產業聚落」落腳在柳營區；在農經產業方面，為形成世界最大蘭花產業聚落，市府全力爭取後壁區「臺灣蘭花生物科技園區」轉型為「花卉產業創新園區」，並整合地方產業資源及科研技術，帶動蘭花整體產業鏈再升級；而市府至始至終秉持對市民的承諾，致力於各項市政的推動，打造台南成為創新與產業發展並進的城市典範。

秘書處長黃國照也感謝各機關單位參與，包括警察局小小警察體驗活動及哈雷機車展示，南瀛親子館耶誕小物DIY為親子互動加溫、消防局政令宣導為市民深化消防知能，讓活動更精彩豐富及充滿更多笑聲，也期望透過寓教於樂方式，讓市民朋友深入了解反詐騙及婦幼安全、交通安全重要性，提醒大家要有警覺性並謹慎查證。