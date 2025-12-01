南市民治藝文展邀台灣硬筆書法協會展出 展現手寫溫度及文字藝術性

南市秘書處邀台灣硬筆書法協會於民治中心一樓大廳辦理「手寫的溫度－文字的藝術與實用性」展覽，歡迎大家來共賞手寫的溫度。（記者李嘉祥攝）

▲南市秘書處邀台灣硬筆書法協會於民治中心一樓大廳辦理「手寫的溫度－文字的藝術與實用性」展覽，歡迎大家來共賞手寫的溫度。（記者李嘉祥攝）

為活化市政空間，臺南市政府秘書處邀台灣硬筆書法協會即日起至12月30日於民治中心一樓大廳辦理「手寫的溫度－文字的藝術與實用性」展覽，共計展出52件作品，除近年全國硬筆書法得獎的38位優勝作品外，另也邀請5位硬筆書法名家作品參展；市長黃偉哲歡迎各界踴躍來欣賞以筆尖喚醒文字藝術及展現當代價值的硬筆書法展，也藉由展覽喚起民眾對手寫文字的重視，讓這項珍貴的文化技藝得以在現代社會中延續。

秘書處長黃國照表示，數位化浪潮下，大眾習慣以指尖在螢幕上傳遞訊息，逐漸遺忘文字背後「手寫」溫度；手寫不僅是書寫的動作，更是一種情感的表達、心靈的節奏與生命的印記；成立於112年4月的臺灣硬筆書法協會即致力於推廣硬筆書寫及振興硬筆文化藝術創作。

協會首任理事長許旗成認為，硬筆書法工具簡便、易攜且貼近生活，掌握硬筆書法的原則後即能寫出富有溫度的文字作品；書法不再只是臨帖的技藝，而是一種生活美學的展現，每一筆提按及每一劃轉折都蘊含書寫者的心性與情感，擁有一手有溫度的硬筆字，不僅能提升個人自信，也為人生增添光彩；此次展出作品呈現硬筆書法線條之美與結構的嚴謹，更讓觀者感受到書寫者面對生活時的溫柔與堅定。

黃國照處長說，毛筆書法與硬筆書法雖然在工具材料、表現技法上存在差異，但其核心精神一致，都是透過書寫漢字來表達情感、展現個性、傳承文化。毛筆書法以其深厚的文化底蘊與豐富的藝術表現力，成為中華文化的瑰寶；硬筆書法則以其便捷的工具與貼近生活的特性，讓更多人能夠接觸書法藝術，在日常生活中實踐「手寫的溫度」。

許旗成理事長建議初學習者可從硬筆書法入門，掌握基本的筆畫與結構原則，再進一步學習毛筆書法，此「循序漸進」學習路徑，既方便又能提升藝術修養，最終展現出文字在現代社會中的雙重價值，不僅是藝術載體，也是日常溝通與心靈連結的橋樑。