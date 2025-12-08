南市水利局力拼七股區三股抽水站發包 加速整治大塭寮排水系統提升防洪量能

南市水利局爭取七股區三股抽水站及滯洪池治理工程，除提升抽水量及新闢滯洪池，並透過環池步道及綠美化打造兼具環境友善與親水空間。（記者李嘉祥攝）

受氣候變遷影響短時強降雨頻繁，臺南市七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受豪雨積水與排水負荷考驗，尤其今年8月2日豪雨，七股區3小時累積雨量169毫米、時雨量高達99毫米，超過大塭寮排水防洪標準，市長黃偉哲向中央爭取「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，獲水利署核定經費7000萬元，將現有抽水量能由每秒1噸提升為每秒5噸，同時新闢滯洪池約3萬噸滯洪量，同時一併改善下游局部土堤高度不足情形，以確保發揮綜合治水成效，降低地方水患風險。

水利局長邱忠川表示，黃偉哲市長重視三股社區防洪能力提升，任內極力爭取水利署5000萬元經費推動大塭寮排水整治工程，包括400公尺排水路改善及應急抽水平台建置，抽水量達每秒1噸；近年歷經凱米颱風、丹娜絲颱風等極端水文事件，市府積極爭取經費進一步強化社區防洪韌性，再獲水利署核定7000萬元辦理「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，其中包含工程6000萬元及用地費1000萬元。

邱忠川局長指出，招標過程雖因物價波動、成本上漲歷經多次流標，經積極招商終於趕在11月13日順利決標，水利局於今年完成用地取得，預計114年底前開工，把握非汛期積極趕工，目標於明年底前完工。

邱忠川局長強調，此項工程完工後除提升防洪量能外，也兼具環境友善及親水功能，滯洪池周邊規劃環池步道與綠美化設計，平時提供社區民眾休憩活動空間，需要防汛時亦能守護在地居民免於洪澇；抽水站外觀將採紅磚魚鱗點綴，呼應在地魚塭養殖及過去開墾發展的人文特色，以期未來與社區共榮共好。